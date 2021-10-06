Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" отреагировал на скандал с нападением на журналистов

Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" отреагировал на скандал с нападением на журналистов

Наблюдательный совет начал проверку обстоятельств инцидента.

Наблюдательный совет государственного "Укрэксимбанка" выразил обеспокоенность в связи с информацией о нападении на журналистов "Схем" во время интервью с главой правления финучреждения Евгением Мецгером.

Соответствующее заявление размещено на сайте госбанка.

"Наблюдательный совет (...) обеспокоен и озабочен обвинениями против банка в препятствовании журналистской деятельности", — говорится в обращении.

Отмечается, что обстоятельства инцидента уже проверяют. "Принимаем все меры по всесторонней и объективной оценке ситуации и действий банка и путей разрешения ситуации", — указывается в сообщении.

Наблюдательный совет также отметил "беспрекословную поддержку" независимости средств массовой информации и пообещал в дальнейшем способствовать "внедрению политики медийной открытости банка с соблюдением самых высоких этических стандартов".

Как сообщалось, в понедельник, 4 октября, журналисты "Схем" заявили о нападении на свою съемочную группу во время интервью с главой правления государственного "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером.

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По версии редакции, инцидент произошел после того, как Мецгеру "не понравился один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного".

"Он (глава госбанка. — Ред.) приказал охране "забрать камеры" и "достать из них кассеты". Сотрудники банка применили физическую силу к оператору "Схем" Александру Мазуру, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись и удалили записанное видео", — рассказали в СМИ.

Впоследствии журналистам удалось восстановить удаленную видеозапись, на которой зафиксированы указания Мецгера забрать технику и "вычистить все это г**но". Также по видеролику понятно, что съемочную группу закрыли в помещении и не выпускали.

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Свое возмущение по поводу инцидента уже выразили дипломатические представительства США и Великобритании, а Национальная полиция открыла уголовное производство по статье "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

Между тем в "Укрэксимбанке" заявили, что информация, которая интересовала журналистов, является "банковской тайной". В официальном комментарии банкиры утверждали, что съемочная группа "без препятствования" покинула помещение.

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