Наблюдательный совет "Укрэнерго" уволил председателя правления Кудрицкого

Наблюдательный совет государственной компании НЭК "Укрэнерго" прекратил полномочия председателя правления Владимира Кудрицкого с согласия сторон.

Соответствующее решение принято на заседании 2 сентября.

Полномочия Кудрицкого истекают 4 сентября.

Набсовет ожидает от нового руководства неотложных шагов для решения проблемы строительства защитных сооружений на критических объектах оператора системы передач.

По информации СМИ, причиной отставки Кудрицкого стала неудовлетворительная работа по строительству защитных построек на объектах государственной компании.

Ранее сообщалось, что руководитель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в ближайшее время может быть уволен с должности.