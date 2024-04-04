"Набор для гражданской войны": военный о проблеме с отсутствием сроков мобилизации

По его словам, если не будет ротации для воюющих с первых дней полномасштабки – не будет никакой мотивации вообще ни для кого.

Отсутствие четко прописанных норм по ротации и демобилизации военнослужащих крайне плохо влияет на мотивацию как самих бойцов, так и на гражданских мужчин.

Об этом заявил в Facebook известный украинский писатель Сергей Лещенко (Сайгон), воевавший в АТО, а после начала полномасштабного вторжения снова вставший на защиту Родины.

По его словам, если не будет ротации для воюющих с первых дней полномасштабки – не будет никакой мотивации вообще ни для кого.

"Спетлявшие никогда не вернутся, а новые люди не захотят служить", – заявил Сайгон.

Лещенко предупреждает, что отсутствие сроков службы в законах о мобилизации имеет ряд негативных факторов:

Во-первых, ощущение "билета в один конец".

"Для тех, кто уже давно за**ался, к ощущению "билета в один конец" добавляется тотальный бардак в армии на всех уровнях, и это приводит бойца рано или поздно к состоянию обреченности", — считает писатель.

Во-вторых, отсутствие социально справедливой мобилизации.

"Не получается нап**деть армии из телевизора, что "закон один для всех". Най**вайте сами себя в высоких кабинетах. Военные... и мирняк точно видят, что закон не один для всех. Соответственно, люди не хотят быть в касте "бесправных" и все потуги, направленные на поднятие имиджа и авторитета армии идут *** (напрасны. – Ред.)", – отмечает он.

В-третьих, отсутствие альтернативного примера.

"Все видят за**баного солдата с рюкзаком, идущего на маршрутку. Все видят военных в желтых "Богданах", переезжающих с места на место. Видят солдат без ног/рук/на костылях, проходящих ВЛК. Люди слышат истории "выпрыгнувших" о командиров, побратимов, медицину и коррупцию в медучреждениях… Все видят воина в гробу, которого отпевают и оплакивают.

Никто, с*ка, не видит повоевавшего дембеля в красивой форме с семьей на отдыхе. Никто из мирняка не слышит историй от первого лица, в которых не обязательно всех стерли в посадке. Истории с победами, результатами. Историй об вменяемых подразделениях, в которые дембеля вернутся при необходимости. Некому такое рассказывать", – замечает в своей характерной манере Сайгон.

Он добавил, что на отсутствие срока службы накладывается недостаток средств поражения, "дебилизм в документообороте", бюрократия," непонятные компетенции прямых командиров" и частая смена кадров на всех ступенях армейской иерархии.

"Добавлю, что все вместе — это лучший "набор продуктов" для раскачки ситуации внутри Украины и гражданской войны. Играйте-играйтесь ", — подытожил писатель.

Напомним, президент Владимир Зеленский 7 марта подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы.

Также сообщалось, что в Раде поддержали важную правку о демобилизации после 36 месяцев военной службы, но по решению президента.

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