Набор для спасения дельфинов: Украина напомнила миру о преступлениях России в Чёрном море

Спасательный набор для дельфинов / © facebook.com/UAnimals.official

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Украинские защитники животных представили на международной климатической конференции COP31 в Турции необычную инсталляцию — спасательный набор для дельфинов, который призван привлечь внимание мирового сообщества к экологическим преступлениям России в Чёрном море. В комплект вошли специальный спасательный жилет и круг, а также кислородная маска, адаптированные для морских млекопитающих.

Об этом сообщила украинская общественная организация UAnimals, которая реализовала проект совместно с Международным фондом «Возрождение» и Министерством экономики и окружающей среды Украины.

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Инсталляцию под названием «Разбить в случае экоцида» (Break in Case of Ecocide) разместили в двухметровом прозрачном боксе. Её главная цель — показать, что последствия войны для животных и морских экосистем часто остаются без внимания международного сообщества, хотя нанесённый ущерб может быть катастрофическим.

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По словам руководителя департамента стратегических инициатив UAnimals Ольги Мацько, организаторы хотели привлечь внимание участников конференции к проблеме, которая постепенно исчезает из международной информационной повестки дня.

«В общественных местах мы привыкли видеть боксы со спасательным снаряжением. В случае опасности оно всегда под рукой. А для животных, которые гибнут во время войны, таких наборов не существует, и вред, наносимый окружающей среде, часто остается незамеченным», — пояснила она.

Мацько подчеркнула, что COP31 объединяет представителей примерно 190 стран, поэтому это важная возможность напомнить миру о последствиях российской агрессии для Черного моря и призвать признать экоцид международным преступлением.

Параллельно украинская делегация представила аналитический отчет с предложениями о привлечении России и лиц, причастных к экологическим преступлениям, к ответственности. Среди рекомендаций — поддержка создания международной компенсационной комиссии для Украины, Специального трибунала по преступлению агрессии, признание экоцида отдельным международным преступлением, а также реализация плана восстановления популяций черноморских дельфинов и морских свиней.

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Особое внимание авторы отчета уделили необходимости документирования экологических убытков, в частности определению их масштабов и связи с действиями России. Это необходимо для подготовки обоснованных требований о компенсации причиненного ущерба.

Учёные также предупреждают об опасности для морских млекопитающих. Ведущий научный сотрудник Института зоологии имени И. И. Шмальгаузена НАН Украины Павел Голдин отметил, что характер гибели дельфинов и морских свиней, который исследователи наблюдают в 2026 году, напоминает ситуацию 2022 года.

По его словам, массовая гибель животных выглядит особенно трагично, когда их тела покрывают побережье. Учёный подчеркнул, что все три вида китообразных, обитающих в Чёрном море, занесены в Красный список Международного союза охраны природы, а война создаёт дополнительную угрозу их выживанию.

Эксперт по международному гуманитарному праву Наталья Хендель обратила внимание на опыт выплаты компенсаций за экологический ущерб после вторжения Ирака в Кувейт. Тогда государствам-заявителям выплатили около 5,26 млрд долларов, хотя это составляло лишь 6,2% от общей суммы заявленных требований. По её мнению, этот пример демонстрирует возможность международного возмещения экологического ущерба, но для этого Украине необходимо надлежащим образом собирать и хранить доказательства.

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UAnimals — украинская общественная организация, основанная в 2016 году. Она занимается спасением животных во время войны, поддержкой приютов и природоохранных территорий, ветеринарными миссиями, а также продвижением законодательных изменений в сфере защиты животных и окружающей среды.

Напомним, летом этого года на украинском побережье Чёрного моря находили мёртвых дельфинов. Экологи называют главной причиной войну РФ против Украины.

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