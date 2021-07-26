Набрал почти 200 баллов: в Кривом Роге показали, как пожизненно заключенный мужчина сдал ВНО

Результаты ВНО дают право осужденному выбирать, в каком вузе получать образование.
В Кривом Роге пожизненно заключенный мужчина успешно сдал три экзамена по внешнему независимому оцениванию в 2021 году. Благодаря полученным баллам, он может претендовать на обучение в желаемом вузе.
Об этом сообщает "Днепр областной".
В "Криворожском учреждении исполнения наказаний № 3" в этом году один из осужденных зарегистрировался на сдачу ВНО по трем предметам.
По результатам ВНО осужденный получил 149 баллов по украинскому языку и литературе, 196 баллов по истории Украины и 138 баллов по математики.
Результаты ВНО дают право осужденному выбирать, в каком вузе получать образование.
Осужденный человек в этом году закончил Криворожский ООШ №42. Он поблагодарил своих учителей за качественное и содержательное обучение и возможность выбрать профессию.
Напомним, что в Минобразования назвали самые популярные среди абитуриентов вузы и специальности.