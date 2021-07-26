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Набрал почти 200 баллов: в Кривом Роге показали, как пожизненно заключенный мужчина сдал ВНО

Набрал почти 200 баллов: в Кривом Роге показали, как пожизненно заключенный мужчина сдал ВНО

УНИАН

Результаты ВНО дают право осужденному выбирать, в каком вузе получать образование.

В Кривом Роге пожизненно заключенный мужчина успешно сдал три экзамена по внешнему независимому оцениванию в 2021 году. Благодаря полученным баллам, он может претендовать на обучение в желаемом вузе.

Об этом сообщает "Днепр областной".

В "Криворожском учреждении исполнения наказаний № 3" в этом году один из осужденных зарегистрировался на сдачу ВНО по трем предметам.

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По результатам ВНО осужденный получил 149 баллов по украинскому языку и литературе, 196 баллов по истории Украины и 138 баллов по математики.

Результаты ВНО дают право осужденному выбирать, в каком вузе получать образование.

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Осужденный человек в этом году закончил Криворожский ООШ №42. Он поблагодарил своих учителей за качественное и содержательное обучение и возможность выбрать профессию.

Напомним, что в Минобразования назвали самые популярные среди абитуриентов вузы и специальности.