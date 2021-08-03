Набрала в рот воду и выплюнула на овощи: в Запорожье продавец рынка шокировала прохожих (видео)

Набрала в рот воду и выплюнула на овощи: в Запорожье продавец рынка шокировала прохожих (видео)

У пользователей Сети метод женщины отбил желание покупать продукты у незнакомых людей.

В Запорожье на рынке работают находчивые продавцы. Вместо пульверизаторов, которыми брызгают на овощи, они используют... рот.

Видео того, как за овощами "ухаживают" местные торговцы, пользователи опубликовали в соцсетях.

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На ролике видно, как женщина на одном из городских рынков набирает в рот воду, после чего разбрызгивает ее по овощам. Затем она протирает лицо рукой и снова проходится по продуктам ладонью.

Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к методу продавщицы. Одни говорят, что для опрыскивания есть специальные приборы, другие в поливе огурцов водой со рта проблемы не видят.

Для таких целей есть пульверизатор.

Не коронавируса нужно бояться, а людей.

Мойте овощи тщательно.

Наблюдала такую картину с клубникой. Больше ее у незнакомых людей не покупаю.

И это делается публично, что же делается за дверью.

Напомним, что в Днепре женщина вместо iPhone купила на "Новой Почте" кирпич. Правоохранителям сотрудники почты объяснили, что не проверяют посылку перед отправкой.

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