"Набрали в рот воды": Кулеба жестко раскритиковал ООН за реакцию на подрыв Каховской ГЭС

Руководство ООН иначе отреагировало бы, как бы испытало на себе последствия этого преступления.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подверг жесткой критике ООН за реакцию на подрыв россиянами Каховской ГЭС, в результате чего произошел потоп в Херсонской области.

Свою реакцию министр выразил в эфире телемарафона.

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"ООН очень конкретно ошиблась: в день, когда у нас произошел по сути теракт и преступление геноцида, они там праздновали день русского языка, набрали в рот воды по поводу событий", — сказал Кулеба.

Он заявил, что руководство ООН иначе отреагировало бы, как бы испытало на себе последствия этого преступления.

"Я думаю, если бы они набрали в рот днепровской воды, замешанной на машинном масле, крови и они мертвых животных, возможно, они бы иначе себя вели. Но поскольку Нью-Йорк далеко и там другая вода, то они умудрились целый день молчать и ничего не делать", – сказал он.

Кроме того, Кулеба заявил, что украинский офис в ООН сработал оперативно, оперативно мобилизовал команду работников в Херсон.

"Поэтому гнев украинцев справедлив, но есть реальность и нужно с ней работать в интересах нашей страны", – подытожил он.

Ранее в Управлении ООН по правам человека заявили, что подрыв Каховской ГЭС "ранее" рассматривать как военное преступление.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада обратилась в ООН с призывом признать Россию государством-спонсором терроризма, а его действия – экоцидом и геноцидом украинского народа; ввести против России дополнительные жесткие санкции.

Кроме того, мы ранее информировали, что спутники США зафиксировали взрыв, прежде чем разрушилась Каховская ГЭС. Инфракрасные датчики зафиксировали признаки тепла.

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