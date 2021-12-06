Набросилась со шваброй: в Хмельницкой области невестка во время ссоры убила свекровь

Набросилась со шваброй: в Хмельницкой области невестка во время ссоры убила свекровь

Женщине грозит до 10 лет тюрьмы.

В г. Изяслав Хмельницкой области 4 декабря невестка шваброй убила свою свекровь.

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Об этом сообщили в Нацполиции Хмельницкой области.

Следствие установило, что 57-летняя женщина вместе со своим мужем проживала в доме 80-летней свекрови. Однако между женщинами часто возникали ссоры.

4 декабря в 18:00 женщины в очередной раз поссорились. Тогда невестка взяла швабру и начала ею жестоко избивать свекровь. Впоследствии женщина вызвала медиков, однако было уже поздно. От полученных травм 80-летняя женщина скончалась.

В полиции открыли производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы.

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