Набросилась со шваброй: в Хмельницкой области невестка во время ссоры убила свекровь

Женщине грозит до 10 лет тюрьмы.
В г. Изяслав Хмельницкой области 4 декабря невестка шваброй убила свою свекровь.
Об этом сообщили в Нацполиции Хмельницкой области.
Следствие установило, что 57-летняя женщина вместе со своим мужем проживала в доме 80-летней свекрови. Однако между женщинами часто возникали ссоры.
4 декабря в 18:00 женщины в очередной раз поссорились. Тогда невестка взяла швабру и начала ею жестоко избивать свекровь. Впоследствии женщина вызвала медиков, однако было уже поздно. От полученных травм 80-летняя женщина скончалась.
В полиции открыли производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы.
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