Набросились из-за парня и требовали денег: подробности избиения трех школьниц в Запорожье

После того, как видео опубликовали, дело об избиении переквалифицировали и открыли несколько новых производств.

В Запорожье четверо школьниц в возрасте 15-16 лет жестоко избили трех девушек в возрасте 13-16 лет и требовали от них денег.

Об этом сообщили в Нацполиции Запорожской области.

Следствие установило, что на троих пострадавших напали еще в ноябре на территории одной из школ города, однако видео на одном из местных телеграм-каналов было опубликовано 6 декабря. По данным очевидцев, четверо девушек жестоко избили знакомых школьниц из-за того, что якобы одна из потерпевших целовалась с парнем подозреваемой.

22 ноября после избиения родители пострадавших девушек обратились в полицию. В полиции открыли производство по ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Однако после того, как видео опубликовали в Сети, дело переквалифицировали на ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и двум фигуранткам по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

"Кроме того, открыто уголовное производство по ч.3 ст. 300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет", – сообщили в полиции.

Читайте также: