Набросился, когда она играла у ручья: на Закарпатье осудили подростка за изнасилование ребенка

Набросился, когда она играла у ручья: на Закарпатье осудили подростка за изнасилование ребенка

Подросток напал и изнасиловал девочку.

В Закарпатской области к 10 годам лишения свободы приговорили подростка, который изнасиловал малолетнего ребенка.

Об этом сообщили в прокуратуре Закарпатской области.

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По данным следствия, парень на пастбище набросился на малолетнюю девочку и изнасиловал ее. После этого ребенок побежал домой и обо всем рассказал взрослым.

Несовершеннолетнего признали виновным в совершении преступления и приговорен к 10 годам лишения свободы.

Как говорится в решении Иршавского районного суда, инцидент произошел в сентябре 2020 года. Бабушка девочки рассказала, что в тот день ее внучка играла с детьми у ручья, а она готовила еду.

Внезапно она услышала плач. Выбежав на улицу, она увидела, что ребенок сидит на земле и плачет. Также с ее полового органа текла кровь. Девочку госпитализировали, у нее диагностировали легкие телесные повреждения и изнасилования.

Напомним, на Закарпатье ранее судимый изнасиловал несовершеннолетнюю.

Также в Волынской области мужчина изнасиловал 20-летнюю девушку.

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