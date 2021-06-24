Набросился, когда она играла у ручья: на Закарпатье осудили подростка за изнасилование ребенка

Подросток напал и изнасиловал девочку.
В Закарпатской области к 10 годам лишения свободы приговорили подростка, который изнасиловал малолетнего ребенка.
Об этом сообщили в прокуратуре Закарпатской области.
По данным следствия, парень на пастбище набросился на малолетнюю девочку и изнасиловал ее. После этого ребенок побежал домой и обо всем рассказал взрослым.
Несовершеннолетнего признали виновным в совершении преступления и приговорен к 10 годам лишения свободы.
Как говорится в решении Иршавского районного суда, инцидент произошел в сентябре 2020 года. Бабушка девочки рассказала, что в тот день ее внучка играла с детьми у ручья, а она готовила еду.
Внезапно она услышала плач. Выбежав на улицу, она увидела, что ребенок сидит на земле и плачет. Также с ее полового органа текла кровь. Девочку госпитализировали, у нее диагностировали легкие телесные повреждения и изнасилования.
Напомним, на Закарпатье ранее судимый изнасиловал несовершеннолетнюю.
Также в Волынской области мужчина изнасиловал 20-летнюю девушку.