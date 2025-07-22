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- Украина
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НАБУ и САП бьют тревогу: новые полномочия генпрокурора угрожают антикоррупционной реформе
НАБУ и САП сделали официальное заявление по законопроекту №12414. По их словам, предложенные правки могут уничтожить независимость антикоррупционных органов, подчинив их Генпрокурору.
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура выступили с официальным заявлением относительно готовящегося ко второму чтению в Верховной Раде законопроекта №12414 . Ведомства предупреждают, что внесенные в документ правки фактически подчиняют их деятельность Генеральному прокурору.
Официальное заявление обнародовала пресс-служба НАБУ.
По обновленной редакции законопроекта:
Генпрокурор получит доступ ко всем делам НАБУ или сможет делегировать его другим прокурорам;
сможет предоставлять обязательные письменные указания детективам НАБУ, а в случае невыполнения передавать дело другим органам;
получит полномочия закрывать расследование по требованию стороны защиты;
сможет самостоятельно разрешать споры о подследственности;
единолично будет подписывать подозрения высокопоставленным должностным лицам;
получит исключительное право формировать группу прокуроров, лишив эту возможность руководителя САП.
В НАБУ и САП считают, что принятие таких изменений сведет на нет их независимость и превратит оба учреждения в подразделения Генеральной прокуратуры.
"Антикоррупционная система, которую Украина перестраивала с 2015 года вместе с международными партнерами, может быть разрушена", - говорится в заявлении.
Ведомства призывают народных депутатов не поддерживать поправки, которые, по их мнению, подрывают основы независимого антикоррупционного следствия.
Напомним, в Верховной Раде готовятся кардинальные изменения в системе антикоррупционных органов. Во вторник, 22 июля, правоохранительный комитет парламента уже одобрил скандальные поправки к законопроекту №12414, фактически могут подчинить САП и существенно ограничить полномочия НАБУ.