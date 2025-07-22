НАБУ и САП бьют тревогу: новые полномочия генпрокурора угрожают антикоррупционной реформе

Верховная Рада. / © Associated Press

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Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура выступили с официальным заявлением относительно готовящегося ко второму чтению в Верховной Раде законопроекта №12414 . Ведомства предупреждают, что внесенные в документ правки фактически подчиняют их деятельность Генеральному прокурору.

Официальное заявление обнародовала пресс-служба НАБУ.

По обновленной редакции законопроекта:

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Генпрокурор получит доступ ко всем делам НАБУ или сможет делегировать его другим прокурорам;

сможет предоставлять обязательные письменные указания детективам НАБУ, а в случае невыполнения передавать дело другим органам;

получит полномочия закрывать расследование по требованию стороны защиты;

сможет самостоятельно разрешать споры о подследственности;

единолично будет подписывать подозрения высокопоставленным должностным лицам;

получит исключительное право формировать группу прокуроров, лишив эту возможность руководителя САП.

В НАБУ и САП считают, что принятие таких изменений сведет на нет их независимость и превратит оба учреждения в подразделения Генеральной прокуратуры.

"Антикоррупционная система, которую Украина перестраивала с 2015 года вместе с международными партнерами, может быть разрушена", - говорится в заявлении.

Ведомства призывают народных депутатов не поддерживать поправки, которые, по их мнению, подрывают основы независимого антикоррупционного следствия.

Напомним, в Верховной Раде готовятся кардинальные изменения в системе антикоррупционных органов. Во вторник, 22 июля, правоохранительный комитет парламента уже одобрил скандальные поправки к законопроекту №12414, фактически могут подчинить САП и существенно ограничить полномочия НАБУ.

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