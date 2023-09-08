НАБУ и САП наложили арест на активы экс-бенефициара "ПриватБанка"

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура после сообщения о подозрении бывшему бенефициарному владельцу "Приватбанка" Игорю Коломойскому приняли меры по аресту его активов.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Это обусловлено необходимостью обеспечения возможной конфискации или специальной конфискации имущества в уголовном производстве по фактам присвоения средств "Приватбанка" в особо крупном размере, легализации доходов, полученных преступным путем, и служебного подлога, совершенного организованной группой", — говорится в сообщении.

На основании постановления директора НАБУ, согласованного руководителем САП, сроком на 48 часов наложен арест на доли в уставном капитале обществ, которыми подозреваемый владеет прямо или косвенно, в разрезе 307 юридических лиц, в том числе акционерных обществ, расчетной стоимостью свыше 3 млрд грн, а также почти на 1 тыс. объектов недвижимого имущества и более 1,6 тыс. транспортных средств и судов.

В Высший антикоррупционный суд направлено ходатайство о наложении ареста на вышеуказанное имущество.

Арест активов эксбенефициара ПриватБанка / Фото: НАБУ

Напомним, 7 сентября 2023 детективы НАБУ по согласованию руководителя САП сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ "ПриватБанк" и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн.

Что предшествовало

Напомним, 2 сентября, около 9 утра правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступлений бизнесмену Игорю Коломойскому, а уже к 9 вечера Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в Днепре с возможностью внесения залога в 509 млн грн.

Позиция правоохранителей

Как говорится в сообщении Службы безопасности Украины, Коломойский получил подозрение по двум статьям Уголовного кодекса – мошенничество (статья 190) и легализация имущества, полученного преступным путем (статья 209).

По материалам СБУ и Бюро экономической безопасности, в течение 2013-2020 годов бизнесмен легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

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