НАБУ и САП под угрозой: G7 и ЕС сделали заявление по антикоррупционным институтам в Украине

G7 и ЕС призывают Украину сохранить независимость антикоррупционных институтов / © Associated Press

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Представители G7 и ЕС ожидают от Украины укрепления антикоррупционных институтов. Об этом они говорили на встрече с украинскими чиновниками: премьер-министром Юлией Свириденко и вице-премьером по вопросам евроинтеграции Тарасом Качкой. Об этом 24 июля сообщила глава представительства Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.

Об этом пишет Радио Свобода.

Она назвала переговоры «конструктивными и своевременными». Матернова подчеркнула важность защиты независимости антикоррупционных органов в Украине.

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«С нетерпением ждем проекта закона, анонсированного Зеленским для защиты независимости антикоррупционных институций. НАБУ и САП должны оставаться сильными и независимыми по пути Украины в Евросоюз», — заявила Матернова.

Она также добавила, что послы стран ЕС поздравили Тараса Утко с назначением на новую должность вице-премьера по евроинтеграции.

Напомним, Верховная Рада 22 июля приняла, а Владимир Зеленский в тот же вечер подписал скандальный законопроект №12414. Этот документ, который поддержали 263 народных депутата, вызвал значительный резонанс, поскольку его отдельные положения ликвидируют независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной

В Украине вспыхнули протесты из-за ограничения самостоятельности НАБУ и САП.

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Впоследствии депутаты зарегистрировали в Верховной Раде новый законопроект, который должен вернуть независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал текст нового законопроекта о работе НАБУ и САП. Подробностей пока нет. Документ должен быть внесен сегодня в Верховную Раду.