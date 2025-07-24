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НАБУ и САП под угрозой: G7 и ЕС сделали заявление по антикоррупционным институтам в Украине
Представители G7 встретились с украинскими чиновниками Юлией Свириденко и Тарасом Качкой по поводу антикоррупционных институций в Украине.
Представители G7 и ЕС ожидают от Украины укрепления антикоррупционных институтов. Об этом они говорили на встрече с украинскими чиновниками: премьер-министром Юлией Свириденко и вице-премьером по вопросам евроинтеграции Тарасом Качкой. Об этом 24 июля сообщила глава представительства Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.
Об этом пишет Радио Свобода.
Она назвала переговоры «конструктивными и своевременными». Матернова подчеркнула важность защиты независимости антикоррупционных органов в Украине.
«С нетерпением ждем проекта закона, анонсированного Зеленским для защиты независимости антикоррупционных институций. НАБУ и САП должны оставаться сильными и независимыми по пути Украины в Евросоюз», — заявила Матернова.
Она также добавила, что послы стран ЕС поздравили Тараса Утко с назначением на новую должность вице-премьера по евроинтеграции.
Напомним, Верховная Рада 22 июля приняла, а Владимир Зеленский в тот же вечер подписал скандальный законопроект №12414. Этот документ, который поддержали 263 народных депутата, вызвал значительный резонанс, поскольку его отдельные положения ликвидируют независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной
В Украине вспыхнули протесты из-за ограничения самостоятельности НАБУ и САП.
Впоследствии депутаты зарегистрировали в Верховной Раде новый законопроект, который должен вернуть независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Президент Украины Владимир Зеленский согласовал текст нового законопроекта о работе НАБУ и САП. Подробностей пока нет. Документ должен быть внесен сегодня в Верховную Раду.