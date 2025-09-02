НАБУ и САП подозревают генерала Витюка в незаконном обогащении: в СБУ отреагировали

Илья Витюк

НАБУ и САП разоблачили высокопоставленного чиновника СБУ на незаконном обогащении. По данным следствия, в декабре 2023 года он приобрел элитную квартиру за 21,6 миллиона гривен, оформив ее на члена семьи. При этом в официальных документах была указана значительно меньшая сумма — 12,8 миллионов гривен.

Об этом сообщает НАБУ.

Речь идет об Илье Витюке. Чтобы скрыть происхождение денег, родственник должностного лица зарегистрировался как ФЛП и якобы оказывал юридические и консалтинговые услуги. Однако следователи установили, что деньги поступали от подозреваемого в хищении средств «Укрзализныци» и связанных с ним фиктивных компаний.

Кроме того, не удалось подтвердить законное происхождение остальных средств. А именно 8,8 миллиона гривен, потраченных на покупку квартиры. Таким образом, НАБУ и САП подозревают должностного лица не только в незаконном обогащении, но и в декларировании недостоверной информации.

Позиция СБУ по делу

Служба безопасности Украины расценивает объявление подозрения бригадному генералу Илье Витюку как месть со стороны НАБУ и САП. В СБУ считают, что это стало реакцией на задержание нескольких сотрудников Национального антикоррупционного бюро, разоблаченных на госизмене и сотрудничестве с РФ.

«Подозр И.Витюк объявлен именно после резонансных задержаний представителей Бюро, хотя соответствующее уголовное производство было открыто почти полтора года назад. За это время сотрудники НАБУ и САП не смогли собрать убедительную доказательную базу, которая бы подтвердила незаконное обогащение и недостоверное инкриминируемое И.Витюку декларирование», — отметили в СБУ.

В частности, СБУ обращает внимание на то, что следствие проигнорировало:

Выводы экспертиз , которые опровергли покупку квартиры по заниженной цене (включая экспертизы, инициированные самим НАБУ).

Заключение НАПК , не нашедшее признаков незаконного обогащения в семье Витюка после тщательных проверок.

Законные доходы супруги, подтвержденные экспертизами.

«Отдельно отмечаем, что И.Витюк с первых дней полномасштабного вторжения России вносит важный вклад в защиту страны. В частности, под его руководством Департамент кибербезопасности (ГКИБ) СБУ отразил тысячи кибератак на украинские системы связи, энергетическую и ЖКХ-инфраструктуру. Проведены десятки сложных контрнаступательных операций в киберпространстве», — отметили в СБУ.

Также участвовал в боевых действиях, в частности, в Киевской, Сумской, Херсонской и Донецкой областях, а также в Курской операции. Под его руководством было создано боевое подразделение, уничтожающее вражескую технику и живую силу, а также разработанное полезное для военных телеграмм-бот.

Исходя из этих фактов, СБУ называет действия НАБУ и САП «избирательным правосудием». В то же время, Служба заявляет, что и дальше будет работать исключительно в правовом поле, документируя преступления, независимо от того, кто их совершил.

Напомним, в прошлом году НАБУ уже занималось расследованием по элитной недвижимости руководителя департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка. Драгоценное жилье было оформлено на членов семьи правоохранителя.

Также ранее Служба безопасности Украины опубликовала материалы, подтверждающие, что во время полномасштабной войны один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ вместе со своим отцом занимался организацией незаконной торговли с РФ. Речь идет о продаже технической конопли, которую выращивали в Житомирской области и планировали продавать в республику Дагестан (РФ).

А 21 июля работники СБУ, ДБР и ОГП провели более 70 обысков сотрудников НАБУ. ТСН.ua собрал все, что известно о громкой огласке вокруг обысков в НАБУ.