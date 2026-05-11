НАБУ и САП посетили Ермака: первые подробности

Андрей Ермак / © Getty Images

Вечером 11 мая НАБУ и САП посетили экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Продолжаются следственные действия.

Об этом сообщают источники «Украинской правды».

Информацию также прокомментировал нардеп Ярослав Железняк. Он подчеркнул, что пока нет подтверждения о подозрении.

«Возможно, это просто обыск. Пока ряд источников говорит именно об этом. Что делает ситуацию, конечно, тоже интересной, но остается ощущение незаконченного процесса», — пишет он.

По данным «Схем», в машину Андрея Ермака села прокурор САП Валентина Гребенюк. Она пробыла там около десяти минут, сообщил журналист.

Ранее расследование установило, что после увольнения с должности руководителя ОП Андрей Ермак якобы продолжил проводить неофициальные встречи с чиновниками и представителями власти. В частности, его видели в ЖК, где проживает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Речь также шла о контакте с советником президента по стратегическим вопросам Александром Камышиным. Журналисты заявляют, что могли обсуждаться кадровые решения и политические вопросы. Сам Ермак публично не комментировал информацию о «тайных встречах».

