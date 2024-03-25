НАБУ и САП возбудили дело против главы АМКУ Кириленко после громкого сюжета СМИ: что известно

После расследования "Схем" об имуществе семьи Кириленко на 70 миллионов в отношении чиновника было возбуждено уголовное производство.

НАБУ и САП после расследования "Схем" начали уголовное производство по председателю Антимонопольного комитета Павлу Кириленко по статьям "незаконное обогащение" и "декларирование недостоверной информации".

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу САП.

Досудебное расследование осуществляют детективы НАБУ.

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За "декларирование недостоверной информации" грозит штраф, или максимальная санкция — лишение свободы сроком до двух лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

За незаконное обогащение "светит" лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в комментарии "Суспільному" уточнила, что Кириленко по состоянию на день поступления запроса не подозреваемый или обвиняемый в уголовных производствах, процессуальное руководство в которых осуществляется прокурорами САП.

Правоохранители заверили, что возбуждено уголовное производство еще 22 марта – на следующий день после выхода материала "Схем". В материале говорилось, что семья Кириленко за 2020-2023 годы приобрела недвижимость и авто общей стоимостью более 70 миллионов гривен.

Подробнее о состоянии Павла Кириленко и его семьи мы писали в этой статье.

Что известно о биографии Павла Кириленко

Напомним, что Павел Кириленко в 2017 году назначен военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины.

Затем четыре года руководил Донецкой областной военной администрацией – с 5 июля 2019 года до 5 сентября 2023 года. 6 сентября 2023 года был назначен главой Антимонопольного комитета.

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