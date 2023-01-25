НАБУ и САП задержали мэра города и депутата в Одесской области: в чем их подозревают (фото)

Мэра и депутата горсовета Одесской области разоблачили при получении первого транша.

24 января НАБУ и САП разоблачили на взяточничестве председателя и депутата одного из городских советов Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

По данным следствия, депутат по предварительному сговору с мэром обещали передать гражданину в аренду земельный участок коммунальной собственности площадью около 2,5 га. За эту "услугу" они просили 100 тыс. дол.

Чиновники успели получить часть взятки в сумме 50 тыс. дол. Но сразу после получения ими части оговоренных средств они были разоблачены на "горячем".

В настоящее время они задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ. После уведомления лиц о подозрении прокурорами САП будет решаться вопрос об избрании мер.

Напомним, ранее на взятке задержали замглавы Одесской ОВА Муратова, который за эти деньги предлагал освободить подчиненного от уголовного наказания.

Правоохранители говорят, что задокументировали факт передачи одному из заместителей главы ОВА "аванса за помощь" в размере $27 тысяч.

На Банковой отреагировали на задержание замглавы ОВА, так Кирилл Тимошенко заявил, что задержание Муратова является "четким сигналом всем должностным лицам — кто нарушает закон, будет нести ответственность за совершенное".

Впрочем, впоследствии подозреваемый Олег Муратов был выпущен из следственного изолятора под залог в размере 3,2 млн грн.

10 января председатель Одесской ОВА Максим Марченко уволил своего заместителя Олега Муратова, которого поймали на взятке.

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