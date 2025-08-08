НАБУ и СБУ устроили публичную перепалку из-за скандального задержания детективов

задержание детектива НАБУ / © СБУ

Директор НАБУ Семен Кривонос считает недостаточными предоставленные ему материалы СБУ о причастности двоих сотрудников этого антикоррупционного органа к «российскому влиянию» и требует публичности обвинений. В СБУ ответили, что все доказательства будут предоставлены исключительно суду и еще раз напомнили обнародованную ранее фабулу обвинений, выдвинутых детективам.

ТСН.ua собрал все подробности полемики между правоохранительными органами, которая произошла в публичном пространстве в пятницу, 8 августа.

Руководители украинских антикоррупционных органов, которые недавно оказались в центре внимания из-за попытки лишить их независимости и взять под контроль, в этот день провели брифинг в Медиацентре Украина. Анонсированной темой был отчет о работе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в первом полугодии 2025 года.

Однако наибольший резонанс вызвали заявления руководителей НАБУ и САП о задержании двоих детективов, находящихся под стражей по обвинению в государственной измене и пособничестве государству-агрессору.

Что заявил директор НАБУ

Директор НАБУ Семен Кривонос сообщил, что в связи с задержанием детективов проводятся внутренние служебные расследования. Поэтому этот антикоррупционный орган направил обращение в СБУ с просьбой предоставить материалы, которые подтвердили бы причастность этих двоих сотрудников к «российскому влиянию».

«Я буду просить разрешения опубликовать эти материалы, потому что не вижу, что их надо скрывать от общества, коллектива и международных партнеров. Также просил бы СБУ опубликовать все имеющиеся материалы по этим сотрудникам», — подчеркнул он, намекнув, что предоставленных ему материалов СБУ недостаточно.

Также он добавил, что по непонятным причинам затягивается апелляционное обжалование мер пресечения в отношении упомянутых работников Бюро.

Какая позиция САП

Руководитель САП Александр Клименко на этом же брифинге также высказал мнение, что СБУ должна публиковать материалы обвинения против двоих детективов НАБУ.

«По моему мнению, материалов, которые были предоставлены в медиа, недостаточно для того, чтобы держать двух специалистов НАБУ под стражей. Эти дела имеют значительный резонанс», — подчеркнул он.

При этом Клименко добавил, что оба дела связаны со «спланированной атакой на антикоррупционные органы».

«После этого было решение [то есть принятие скандального законопроекта №12414], которое лишило нас независимости. Сейчас ситуация с НАБУ и САП исправлена, но не с этими детективами. Правильным решением будет открытость СБУ, чтобы все убедились, что есть обоснованные подозрения», — отметил Александр Клименко.

По его словам, коллектив антикоррупционного органа убежден: детективы сидят за результаты своих расследований, а их задержание — это определенная «месть» от Службы безопасности.

Ранее в интервью для ZN.ua Александр Клименко заявил, что задержанный СБУ детектив Руслан Магомедрасулов расследовал дело бизнесмена Тимура Миндича, который имеет тесные связи с президентом Владимиром Зеленским.

В том же интервью он утверждал, что осуществляется давление на определенных людей, чтобы они свидетельствовали, что действительно в НАБУ есть «российские влияния».

Что ответили в СБУ

В тот же день, в пятницу, 8 августа, Служба безопасности Украины опубликовала ответ руководству НАБУ и САП, в котором напомнили, что материалы досудебного расследования составляют тайну следствия.

«У следственных органов нет обязанности разглашать какую-либо информацию из досудебного производства за пределами, определенными законом. Все имеющиеся доказательства, подлежащие разглашению, были официально обнародованы СБУ 21 июля, включая аутентичные аудиоразговоры фигурантов», — говорится в сообщении.

В спецслужбе также сообщили, что в четверг, 7 августа, следователи СБУ предоставили руководителю НАБУ отдельную информацию и отдельные материалы, подтверждающие обоснованность объявленных подозрений двоим детективам.

«Весь массив доказательной базы будет предоставлен исключительно суду — в порядке, предусмотренном процессуальными нормами», — говорится в ответе СБУ.

В спецслужбе отрицают осуществление давления на «определенных людей» ради показаний, что в НАБУ действительно есть «российские влияния».

В то же время в СБУ заявили, что влияние на НАБУ имеет нардеп от запрещенной в Украине пророссийской партии ОПЗЖ Федор Христенко, о чем якобы свидетельствуют «аутентичные записи его собственных разговоров».

В спецслужбе отметили, что во время обысков по месту жительства нардепа в Украине (в доме, где сейчас живут его близкие родственники) обнаружены материалы негласных следственных действий и анкеты детективов НАБУ.

«Федору Христенко, который с начала полномасштабного вторжения покинул территорию Украины, заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины», — напомнили в СБУ.

В спецслужбе также отрицают, что задержанный детектив НАБУ Магомедрасулов «занимался документированием одного из известных украинских бизнесменов», назвав эту информацию «слухами».

В СБУ утверждают, что Магомедрасулова задержали, потому что он имел контакты с представителями страны-агрессора и выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в РФ (республика Дагестан).

«Изучив материалы дела и основательную доказательную базу, суд отправил Р. Магомедрасулова под стражу до 16 сентября без права на залог… Магомедрасулову объявлено подозрение по ст. 111-2 УКУ (пособничество государству-агрессору)», — сообщили в спецслужбе.

В СБУ добавили, что подозрение и меру пресечения в виде содержания под стражей получил также отец сотрудника Бюро, гражданин РФ — Сентябр Магомедрасулов.

«Считаем распространение ничем не подтвержденных манипулятивных заявлений по данным резонансных уголовных производств попыткой оказать публичное давление на представителей судебной ветви власти», — подытожили в ведомстве Василия Малюка.

Напомним, 21 июля работники СБУ, ГБР и ОГП провели более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ. ТСН.ua собрал все, что известно о громкой огласке вокруг обысков в НАБУ.

На следующий день, 22 июля, Верховная Рада приняла законопроект, который ограничивает независимость НАБУ и САП.

После массовых уличных протестов и критики европейских партнеров Верховная Рада Украины 31 июля проголосовала за принятие законопроекта №13533 о возвращении независимости Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.