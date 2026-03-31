НАБУ инициировало экстрадицию Миндича из Израиля, но возникла пауза: детали

Тимур Миндич / © Українська правда

Национальное антикоррупционное бюро направило запрос на экстрадицию бизнесмена Тимура Миндича по резонансному делу «Мидас». Детективы подготовили массив доказательств для Израиля, однако документы уже две недели ждут подписи в Офисе генпрокурора Украины.

Об этом главный детектив по делу Александр Абакумов заявил в интервью YouTube-каналу «Є питання».

«Мы направили в Офис генерального прокурора все материалы для экстрадиции (Миндича — ред.)», — сообщил детектив.

По словам Абакумова, несмотря на то, что соответствующий пакет документов находится в Офисе генпрокурора уже на протяжении двух недель, ходатайство до сих пор не подписано. Впрочем, в НАБУ надеются, что это произойдет уже в ближайшие дни.

Детектив также отметил, что процесс выдачи правонарушителей из Израиля довольно непростой. Для успешного завершения процедуры израильской стороне необходимо предоставить практически все материалы уголовного дела.

«Мы подготовили и перевели на их язык большой объем доказательств, чтобы подтвердить, что наше подозрение обоснованное», — подытожил Абакумов.

Напомним, в феврале стало известно, что НАБУ готовит запрос на экстрадицию Миндича из Израиля. Директор бюро Семен Кривонос заявил, что следствие находится в активной фазе и сотрудничает с более 10 иностранными юрисдикциями, включая страны ЕС, для отслеживания финансовых операций и имущества фигурантов. Продолжаются экспертизы и ожидаются ответы от международных партнеров, а новые детали дела обнародуют после завершения необходимых процессуальных действий.

К слову, сестра Миндича Любовь Журавлева годами жила в московской квартире площадью 180 кв. м, принадлежащей Елене Аброськиной — жене российского генерала и экс-чиновника администрации президента РФ Николая Аброськина. Об этом свидетельствуют данные о заказе товаров и медицинские профили Журавлевой за 2014-2024 годы. У ее мужа, Андрея Журавлева, есть бизнес в РФ, связанный с «Роснефтью». Сам Миндич отрицает деятельность сестры в России.