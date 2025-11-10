Обуски НАБУ

Дополнено новыми материалами

НАБУ и САП проводят операцию «Мидас». Разоблачена преступная организация в сфере энергетики и обороны.

Об этом сообщает НАБУ.

Детали операции

Как отметили в НАБУ, было:

израсходовано 15 месяцев работы;

произведено более 70 обысков;

проанализировано 1000 часов аудиозаписей.

Правоохранителями разоблачена высокоуровневая преступная организация в сфере энергетики и обороны.

«Коррупция в энергетике, отмывание средств, незаконное обогащение. Детали со временем», — заинтриговали расследователи.

Дата публикации 11:59, 10.11.25 Количество просмотров 52 НАБУ обнародовало часть записей по масштабному коррупционному делу в энергетике

О чем идет речь в записи

09.07.2025

Тенор — Они планируют и дальше строчить его защитные, цифры безумные.

Рокет — Скажи поставщикам, все и так понимают, что вот и вот что-нибудь будет происходить, потому что у нас идут растущие (суммы откатов — ред.)

Рокет — Начнет вокзал, подключится Служба, Резницкая, начнут моргать. В принцип и за ним тянуть….

14.05.25

Рокет — Она ищет что-то такое. Это ему. Ей это нравится.

Тенор — Эти же мальчики не заработают денег.

Рокет — Зарплату ей плачу я.

09.07.25

- Мы можем мне завтра дать отсюда немного на зарплату?

Рокет — Вы же понимаете, что первое заседание Кабинета министров, на которое он попадет бл***

Рокет — просто феерично. Плюс у него в короне засияет еще один бриллиант.

30.06.25

Карлсон — Не хочется подозрения получать.

Впоследствии стали известны вероятные личности тех, кто фигурирует в записях. Как отметил нардеп Ярослав Железняк, «Тенор» — это Дмитрий Басов, бывший сотрудник Генпрокуратуры. В настоящее время скандальный экс-прокурор возглавляет подразделение безопасности «Энргоатома».

В свою очередь, «Рокет» — Игорь Миронюк, советник Германа Галущенко и вечный помощник предателя Деркача. Так называемый «смотрящий» по энергетике от Миндича.

«Карлсон»… подержим интригу», — отметил нардеп.

Очевидно, контекст всего разговора должен быть понят тем, чьи голоса есть на записи.

Ранее мы сообщали, что НАБУ и САП проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

Так, во время обысков у министра юстиции Украины Германа Галущенко и «Энергоатоме» нашли мешки с деньгами. Средства хранились в гривне, долларах и евро.

Операция готовилась 15 месяцев. По данным ведомства, участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности, АО «НАЭК „Энергоатом“. Детали обещают обнародовать впоследствии.