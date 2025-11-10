- Дата публикации
- Украина
- 2028
- 2 мин
НАБУ обнародовало часть записей по масштабному коррупционному делу в энергетике
На незаконном обогащении разоблачен ряд должностных лиц.
НАБУ и САП проводят операцию «Мидас». Разоблачена преступная организация в сфере энергетики и обороны.
Об этом сообщает НАБУ.
Детали операции
Как отметили в НАБУ, было:
израсходовано 15 месяцев работы;
произведено более 70 обысков;
проанализировано 1000 часов аудиозаписей.
Правоохранителями разоблачена высокоуровневая преступная организация в сфере энергетики и обороны.
«Коррупция в энергетике, отмывание средств, незаконное обогащение. Детали со временем», — заинтриговали расследователи.
О чем идет речь в записи
09.07.2025
Тенор — Они планируют и дальше строчить его защитные, цифры безумные.
Рокет — Скажи поставщикам, все и так понимают, что вот и вот что-нибудь будет происходить, потому что у нас идут растущие (суммы откатов — ред.)
Рокет — Начнет вокзал, подключится Служба, Резницкая, начнут моргать. В принцип и за ним тянуть….
14.05.25
Рокет — Она ищет что-то такое. Это ему. Ей это нравится.
Тенор — Эти же мальчики не заработают денег.
Рокет — Зарплату ей плачу я.
09.07.25
- Мы можем мне завтра дать отсюда немного на зарплату?
Рокет — Вы же понимаете, что первое заседание Кабинета министров, на которое он попадет бл***
Рокет — просто феерично. Плюс у него в короне засияет еще один бриллиант.
30.06.25
Карлсон — Не хочется подозрения получать.
Впоследствии стали известны вероятные личности тех, кто фигурирует в записях. Как отметил нардеп Ярослав Железняк, «Тенор» — это Дмитрий Басов, бывший сотрудник Генпрокуратуры. В настоящее время скандальный экс-прокурор возглавляет подразделение безопасности «Энргоатома».
В свою очередь, «Рокет» — Игорь Миронюк, советник Германа Галущенко и вечный помощник предателя Деркача. Так называемый «смотрящий» по энергетике от Миндича.
«Карлсон»… подержим интригу», — отметил нардеп.
Очевидно, контекст всего разговора должен быть понят тем, чьи голоса есть на записи.
Ранее мы сообщали, что НАБУ и САП проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
Так, во время обысков у министра юстиции Украины Германа Галущенко и «Энергоатоме» нашли мешки с деньгами. Средства хранились в гривне, долларах и евро.
Операция готовилась 15 месяцев. По данным ведомства, участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности, АО «НАЭК „Энергоатом“. Детали обещают обнародовать впоследствии.