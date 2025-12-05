"Я здесь что, б...дь, баночка джина": НАБУ обнародовало громкое видео обысков Скороход

Народный депутат возглавил группу, которая требовала $250 тыс. за «санкции СНБО» / © НАБУ

Дополнено новыми материалами

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ) разоблачили преступную группу, которую возглавляла действующий народный депутат Анна Скороход. Злоумышленники предлагали бизнесмену за $250 тысяч организовать наложение санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на компанию-конкурента.

Об этом сообщили в НАБУ.

По сообщениям НАБУ, подельники получили от представителя общества первую часть суммы в размере $125 тысяч. При этом они заверили «клиента», что эти средства будут переданы чиновникам СНБО для реализации схемы. Чтобы гарантировать получение оставшейся суммы, участники группы заставили представителя общества написать расписку о якобы займе денег.

Нардепку подозревают в попытке за деньги ввести компанию в список СНБО. / © НАБУ

Также НАБУ опубликовало видео с подтверждением этих слов. На видео четко слышен диалог между женщиной и мужчинами.

«Нет, вы хотите, чтобы вы сделали то, за что я к вам потом не приду и не выдвинут претензию. Все, что я могу сделать, это нанять пацанов, которые у вас где-то там, в переулке в е*нях. Я этим не занимаюсь. Ну не мой, не мой стиль, не мой образ жизни. Я вам сказала: вы отдаете деньги, вам пишут две расписки, они у меня», — сказала женщина в видео.

Нардепку подозревают в попытке за деньги ввести компанию в список СНБО. / © НАБУ

Также нардеп заверила, что «как только все происходит», эти расписки «вместе все порвут».

«Пять тысяч долларов стоил приезд человека по вашему вопросу. Что я должна нести эти расходы? С какого х*ра? Ну, с какого х*ра? Чтобы вы пришли и поставили свои условия? Я здесь что, бл*дь, баночка джина или кто?» — сказала женщина.

Нардепку подозревают в попытке за деньги ввести компанию в список СНБО. / © НАБУ

Ранее сообщалось, что детективы бюро сообщили, что $250 тысяч злоумышленники предлагали представителю общества организовать наложение санкций СНБО на компанию конкурента. Когда «клиент» передал им часть средств $125 тысяч, его заверили, что деньги передадут чиновникам СНБО.

Позже сама депутат подтвердила, что в ее доме проводятся следственные действия.

«Мне нечего скрывать, моя деятельность — на ладони. Впрочем, время и контекст этих событий подталкивают однозначные выводы: вижу в этом прямое давление на оппозицию и попытку заблокировать мою политическую деятельность через принципиальную позицию», — написала Анна Скороход в Telegram.