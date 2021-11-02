НАБУ объявила одесского миллиардера Галантерника в розыск: в чем его подозревают

НАБУ объявила одесского миллиардера Галантерника в розыск: в чем его подозревают

Согласно карте розыска, 51-летний Галантерник исчез в Харькове 31 августа 2021 года и теперь скрывается от органов досудебного расследования.

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бизнесмена Владимира Галантерника, которому инкриминируют причастность к созданию преступной организации в Одессе, нанесшей ущерб территориальной громаде объемом 689 млн грн.

Сведения о розыске обнародованы в базе данных МВД.

Согласно карте розыска, 51-летний Галантерник исчез в Харькове 31 августа 2021 года и теперь скрывается от органов досудебного расследования.

Его подозревают в создании преступной организации, присвоении и завладении имуществом, отмывании денег и злоупотреблении властью.

Напомним:

Галантерник владеет одесскими рынками "Привоз" и "7-й километр", ТРЦ City Center и City Center "Котовский", развлекательным комплексом "Аркадия Сити", бутик-отелем De Paris и другими бизнес-активами, доля в которых составляет около 50%.

одесскими рынками "Привоз" и "7-й километр", ТРЦ City Center и City Center "Котовский", развлекательным комплексом "Аркадия Сити", бутик-отелем De Paris и другими бизнес-активами, Галантерник является фигурантом дела о незаконном завладении активами территориальной громады Одессы на 689 млн гривен и легализации незаконно полученных доходов. По этому делу подозреваемым проходит и мэр города Геннадий Труханов.

о незаконном завладении активами территориальной громады Одессы на 689 млн гривен и легализации незаконно полученных доходов. 6 октября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала 5 подозрений в рамках расследования уголовного дела детективов НАБУ и прокуроров САП по завладению землей в Одессе.

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