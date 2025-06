НАБУ объявило подозрение вице-премьеру Чернышеву – что известно

Алексей Чернышев.

Вице-премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышев получил подозрение от Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Речь идет о злоупотреблении властью и извлечении неправомерной выгоды.

Об этом официально сообщили в НАБУ.

Чиновник проходит по делу о выделении земельных участков в столице под застройку. Ранее в этом же подозрении уже получили его бывший советник в период работы министром регионального развития Максим Горбатюк, эксгоссекретарь Минрегиона Василий Володин, киевский застройщик Сергей Копистира и его доверенное лицо Олег Татаренко.

Ранее сам Чернышев в своем Facebook заявил, что добровольно явился в антикоррупционное бюро.

История с Чернышевым

Напомним, 13 июня НАБУ и САП сообщили о подозрении в неправомерном обогащении ряда бывших подчиненных Чернышева в Министерстве регионального развития и НАК "Нафтогаз Украины".

Нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко утверждал, что НАБУ якобы готовит подозрение Чернышеву, но этого пока так и не произошло.

17 июня Чернышев в онлайн формате открыл форум "Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery", который состоялся в Киеве. На фоне этого, в Сети стали "разгонять" слухи, что министр якобы сбежал за границу и, возможно, не хочет возвращаться в Украину.

В Минъединности заверили, что вице-премьер Чернышев находится в плановой командировке.

В Украинской правде появилась статья, что подозрительная командировка Чернышева якобы может быть связана с коррупционным делом.

Скандал был вынужден комментировать лично президент Зеленский. Он заверил, что Чернышев находится в плановой командировке и обязательно вернется на Родину.

Вчера, 22 июня, Алексей Чернышев заявил, что вернулся в Украину.

