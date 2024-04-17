НАБУ объявило в розыск бывшего нардепа из-за махинации с жильем в Киеве

Экс-нардеп фигурирует в уголовном производстве, открытом 8 апреля 2024 года по подозрению в злоупотреблении властью или служебным положением.
Бывшего народного депутата Руслана Демчака, который до 2019 года был заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, объявили в розыск по подозрению в незаконном получении компенсации за аренду жилья в Киеве.
Об этом говорит сообщение на сайте НАБУ.
В сообщении говорится, что 49-летний экс-нардеп фигурирует в уголовном производстве, открытом 8 апреля 2024 года по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
Ранее издание "Слово и Дело" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщило, что Демчак получал компенсацию за аренду жилья в Киеве, хотя имел частный дом в Крюковщине под Киевом. Этот дом был оформлен на его отца, однако политик им пользовался.
По мнению НАБУ и САП, экс-нардеп незаконно получил около 225 тысяч гривен компенсации. О подозрении политику сообщили заочно, поскольку место его нахождения не установлено.
На 9 апреля этого года Руслана Демчака вызвали для допроса в НАБУ в качестве подозреваемого в уголовном производстве.
Напомним, ранее по материалам досудебного расследования НАБУ направило в суд обвинительный акт в отношении действующего народного депутата Андрея Одарченко, предлагавшего главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему взятку в криптовалюте Bitcoin в эквиваленте 50 тыс. долларов.
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