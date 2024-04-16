НАБУ объявило в розыск экс-заместителя секретаря СНБО Гладковского: что известно

Олег Гладковский обвиняется в злоупотреблениях при закупке автомобилей для ВСУ.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Его обвиняют в злоупотреблениях при закупке автомобилей для ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В НАБУ напомнили, что Гладковский совместно с экс-замминистра обороны и директором департамента Министерства обороны обвиняется в организации закупки в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости по незаконно увеличенным ценам. Сумма нанесенного ущерба государству составляет более 17 миллионов гривен.

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19 октября 2019 ВАКС арестовал бывшего первого заместителя секретаря СНБО с альтернативой внесения 10,6 млн грн залога. 21 октября 2019 за него внесли залог. В марте 2022 года суд обратил залог в пользу ВСУ и изменил меру пресечения на личное обязательство.

"После этого обвиняемый перестал появляться на судебных заседаниях, а по информации НАБУ и САП, вообще выехал за границу. Следовательно, его объявили в розыск", – добавили в НАБУ.

Олег Гладковский объявлен в розыск / Фото: Національне антикорупційне бюро України

Напомним, в июле 2021 года автомобильную компанию "Богдан Моторс" Гладковского суд признал банкротом.

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