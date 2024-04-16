НАБУ объявило в розыск экс-заместителя секретаря СНБО Гладковского: что известно

Олег Гладковский обвиняется в злоупотреблениях при закупке автомобилей для ВСУ.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Его обвиняют в злоупотреблениях при закупке автомобилей для ВСУ.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В НАБУ напомнили, что Гладковский совместно с экс-замминистра обороны и директором департамента Министерства обороны обвиняется в организации закупки в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости по незаконно увеличенным ценам. Сумма нанесенного ущерба государству составляет более 17 миллионов гривен.
19 октября 2019 ВАКС арестовал бывшего первого заместителя секретаря СНБО с альтернативой внесения 10,6 млн грн залога. 21 октября 2019 за него внесли залог. В марте 2022 года суд обратил залог в пользу ВСУ и изменил меру пресечения на личное обязательство.
"После этого обвиняемый перестал появляться на судебных заседаниях, а по информации НАБУ и САП, вообще выехал за границу. Следовательно, его объявили в розыск", – добавили в НАБУ.
Напомним, в июле 2021 года автомобильную компанию "Богдан Моторс" Гладковского суд признал банкротом.
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