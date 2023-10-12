НАБУ объявило в розыск экс-мера Одессы: в чем подозревается Алексей Костусев

Речь идет о деле аэропорта "Одесса".
В розыск объявили бывшего главу Одессы Алексея Костусева. Ему инкриминируют завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением.
Об этом сообщает НАБУ.
"Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемого в уголовном производстве № 52023000000000172 от 13.04.2023, Костусева Алексея Алексеевича, 29.06.1954 года рождения, по подозрению в совершении 6 деяний. 6 УК Украины", – говорится в сообщении.
В чем подозревают фигуранта
Костусев является одним из подозреваемых по делу завладения аэропортом "Одесса". По данным следствия, группа злоумышленников в 2011 году реализовала схему, по которой аэропорт перешел в общую собственность города и частных инвесторов. Однако город потерял контроль над ним и, конечно, не получал прибыли.
Аэропорт оценили в 2,5 миллиарда гривен. В деле фигурируют:
- бывший мер Одессы Алексей Костусев;
- заместитель городского головы;
- руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью;
- бизнесмены Борис Кауфман и Александр Борухович.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро провело обыски в офисах и местах проживания сотрудников единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer. Его подозревают в растрате около 1,5 млрд грн.
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