НАБУ объявило в розыск экс-мера Одессы: в чем подозревается Алексей Костусев

В розыск объявили бывшего главу Одессы Алексея Костусева. Ему инкриминируют завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Об этом сообщает НАБУ.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемого в уголовном производстве № 52023000000000172 от 13.04.2023, Костусева Алексея Алексеевича, 29.06.1954 года рождения, по подозрению в совершении 6 деяний. 6 УК Украины", – говорится в сообщении.

В чем подозревают фигуранта

Костусев является одним из подозреваемых по делу завладения аэропортом "Одесса". По данным следствия, группа злоумышленников в 2011 году реализовала схему, по которой аэропорт перешел в общую собственность города и частных инвесторов. Однако город потерял контроль над ним и, конечно, не получал прибыли.

Аэропорт оценили в 2,5 миллиарда гривен. В деле фигурируют:

бывший мер Одессы Алексей Костусев;

заместитель городского головы;

руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью;

бизнесмены Борис Кауфман и Александр Борухович.

"Схема" завладение аэропортом "Одесса" / Фото: НАБУ

Ранее Национальное антикоррупционное бюро провело обыски в офисах и местах проживания сотрудников единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer. Его подозревают в растрате около 1,5 млрд грн.

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