НАБУ объявило в розыск заместителя председателя Сумского облсовета: в чем его подозревают

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск заместителя председателя Сумского областного совета Вадима Лысого по подозрению в недекларировании сведений.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"НАБУ разыскивает заместителя председателя Сумского областного совета по подозрению в недекларировании. Лысый Вадим Викторович, 22.08.1983 года рождения, подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК Украины", – говорится в сообщении.

Правоохранители сообщали Лысому о подозрении во внесении недостоверных сведений в электронную декларацию за 2020 год.

По данным следствия, подозреваемый не задекларировал полученный в 2017 году заем в размере 1,6 млн гривен, взятый под залог нежилого помещения площадью более 520 кв. в Сумах.

Напомним, СБУ объявила подозрение Оксане Марченко в финансировании Росгвардии и МВД РФ во время войны. Именно она — конечный бенефициар сети киевских компаний и предприятия в Ялте, которые переводили миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД РФ в оккупированном Крыму.

Оксана Марченко также была вызвана на допрос в Управление СБУ в Ивано-Франковской области.

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