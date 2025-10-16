НАБУ подозревает нардепа в отмывании средств: подробности

Евгений Шевченко / © УНИАН

Реклама

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили подозрение народному депутату Евгению Шевченко в отмывании доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Как сообщается в НАБУ, по данным следствия, депутат завладел средствами частной фирмы, пообещав ее представителям содействия в получении разрешения на вывоз минеральных удобрений за границу. Получив более 9 миллионов гривен на счет близкого человека, Шевченко своих обещаний не выполнил.

Реклама

Схема отмывания

Чтобы скрыть незаконное происхождение этих средств, подозреваемый перечислил более 9 млн. грн. юридической компании под видом оплаты за предоставление услуг. Она принадлежит его близкому родственнику,

«В дальнейшем часть этих средств перевели на другой счет и потратили на приобретение двух автомобилей премиум-класса — BMW X5 M (F95) и Mercedes-Benz G 63 AMG. Впоследствии подозреваемый начал открыто пользоваться этими автомобилями, создавая видимость, будто они были приобретены за законные доходы от предпринимательской деятельности», — отметили в пресс-службе.

Что известно о Евгении Шевченко?

Ранее Евгений Шевченко был членом фракции «Слуга Народа», но был исключен. Впоследствии ему объявили подозрение в государственной измене, и он находится в СИЗО. Депутат известен своими противоречивыми заявлениями, поддержкой УПЦ МП, а также публичным увлечением Александром Лукашенко и визитами в Белоруссию.

Напомним, народному депутату Евгению Шевченко, подозреваемому в государственной измене, в пятницу, 15 ноября, избрали меру пресечения. По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора народному депутату Украины, подозреваемому в государственной измене, избрана мера пресечения — содержание под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Реклама

Ранее СБУ обвинила Шевченко в массовом распространении фейков российской пропаганды. Независимая экспертиза уже подтвердила эти факты. Также Шевченко совершал сделки с санкционной белорусской продукцией. Нардеп уже сообщен о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). У него есть шансы сесть за решетку на 15 лет.

Также Евгений Шевченко отметился своим официальным письмом, в котором обратился к самопровозглашённому президенту Александру Лукашенко, в котором решил попросить вакцинировать от временно находящихся в Беларуси коронавируса украинцев.