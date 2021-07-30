НАБУ просит силовиков вернуть им найденного Чауса: "Призываем соблюдать закон"

По ряду неподтвержденных сообщений экс-судью Чауса задержали сотрудники Службы безопасности.

Национальное антикоррупционное бюро Украины пожаловалось, что правоохранители, которые задержали найденного в Винницкой области экс-судью Николая Чауса, до сих пор не вышли на связь с детективами НАБУ. Их призывают передать Чауса следствию.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"По состоянию на 15:30 правоохранители, которые, по нашей информации, задержали подозреваемого экс-судью Днепровского районного суда города Киева, на связь с детективами НАБУ не выходили. Призываем правоохранителей соблюдать закон и передать подозреваемого, которого разыскивают детективы, уполномоченным представителям Национального бюро", — говорится в сообщении.

Отметим, как сообщил журналист Юрий Бутусов, Чаус был задержан нарядом полиции для доставки в трибунал, ареста и дальнейшей передачи следователю органа — НАБУ. Однако после задержания в село прибыла группа сотрудников СБУ Винницкой области, которые буквально отбили Чауса в наряда Могилев-Подольского районного отделения полиции и вывезли экс-судью в неизвестном направлении.

Обновлено: Адвокат Чауса Юлиан Балан сообщил, что задержанного сейчас везут в НАБУ. Об этом он сказал в эфире "Украина 24".

Напомним, 30 июля экс-судью Николая Чауса о якобы похищении которого сообщили еще в апреле 2021 года, обнаружили в селе в Винницкой области

3 апреля стало известно, что в Молдове в Кишиневе похитили украинского экс-судью Николая Чауcа, дело которого в Украине тянется от 2016 года. Его обвиняют во взяточничестве. О том, что бывшего судью похитили украинские спецслужбы, заявил адвокат Чауса . Однако СБУ не комментирует этот вопрос, там открыли уголовное производство по факту исчезновения в Молдове Чауса.

Николая Чауcа, дело которого в Украине тянется от 2016 года. Его обвиняют во взяточничестве. О том, что бывшего судью похитили украинские спецслужбы, . Однако СБУ не комментирует этот вопрос, там по факту исчезновения в Молдове Чауса. Впоследствии президент Молдовы Майя Санду поручила быстрее провести расследование этого дела. В свою очередь глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.

быстрее провести расследование этого дела. В свою очередь глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной. Жена украинского экс-судьи Николая Чауса Светлана обратилась с заявлением к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в поиски ее мужа.

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