НАБУ провело обыски у производителя тепловизоров Archer: подозревают в растрате почти 1,5 млрд грн

Компания временно не может производить ремонт.

Национальное антикоррупционное бюро провело обыски в офисах и местах проживания сотрудников единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer.

Об этом сообщил руководитель Archer Александр Яременко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что компания временно не может помочь с ремонтом, обслуживанием или с "прошивкой" приборов Archer.

Как пояснили в пресс-службе НАБУ, компания, причастная к поставкам продукции оборонной промышленности, поставила армии тепловизоры на 1,5 млрд гривен с задержкой более 9 месяцев.

Кроме того, компания получила предоплату почти полную сумму контракта – от 80 до 100%. В результате обысков компанию подозревают в растрате государственных средств в особо крупных размерах.

"Минобороны подало иск о взыскании дебиторской задолженности и штрафных санкций. Компании предложили добровольно выдать необходимые следствию вещи и документы. После отказа было принято решение о проведении обыска", — рассказали в НАБУ.

Также отмечается, что при обыске был сломан сейф, поскольку представители компании не захотели открывать его детективам.

НАБУ провело обыски у производителя тепловизоров Archer

"По состоянию на начало августа компания так и не поставила продукцию на сумму около 200 млн грн", — говорится в сообщении.

Тем временем САП завершила расследование дела Князева.

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