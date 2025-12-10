НАБУ провело обыски в ГНС: что скрывает служба – официальная реакция

Государственная налоговая служба / © Фото из открытых источников

Реклама

Государственная налоговая служба Украины официально прокомментировала проведенные 10 декабря обыски детективами Национального антикоррупционного бюро.

По сообщению ГНС, обыски прошли у должностных лиц Главного управления налоговой в Хмельницкой и Николаевской областях, а также в центральном аппарате ГНС.

"Уголовное производство касается событий, которые происходили в 2024 году и завершились в начале 2025 года, и связано с вопросами рисковых предприятий. Данные досудебного расследования и подробности дела – компетенция правоохранителей", – говорится в сообщении.

Реклама

В ГНС подчеркнули, что руководство и работники службы полностью способствуют работе антикоррупционных органов, а сама служба действует в правовом поле и всегда открыта для конструктивного сотрудничества с правоохранителями.

Напомним, ранее 10 декабря сообщалось об обысках НАБУ в центральном аппарате Государственной налоговой службы и ряде областных управлений. Как отмечалось, обыски могли быть связаны с делом по масштабной коррупции в энергетике (дело "Мидас"), однако официальных деталей от бюро не поступало.