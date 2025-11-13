- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1751
- Время на прочтение
- 1 мин
НАБУ провело переговоры с ФБР, в США завершился шатдаун: главные новости ночи 13 ноября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 13 ноября 2025 года:
Дело Миндича: представители НАБУ провели встречу с ФБР Читать далее –>
В правительстве Германии прокомментировали коррупционный скандал в Украине: что сказали Читать далее –>
Трамп подписал закон о завершении самого длинного шатдауна в истории США Читать далее –>
Россия ночью атаковала Украину беспилотниками Читать далее –>
В РФ заявили, что готовы к проведению саммита в Будапеште Читать далее –>