Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1751
Время на прочтение
1 мин

НАБУ провело переговоры с ФБР, в США завершился шатдаун: главные новости ночи 13 ноября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
НАБУ

НАБУ / © НАБУ

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 13 ноября 2025 года:

  • Дело Миндича: представители НАБУ провели встречу с ФБР Читать далее –>

  • В правительстве Германии прокомментировали коррупционный скандал в Украине: что сказали Читать далее –>

  • Трамп подписал закон о завершении самого длинного шатдауна в истории США Читать далее –>

  • Россия ночью атаковала Украину беспилотниками Читать далее –>

  • В РФ заявили, что готовы к проведению саммита в Будапеште Читать далее –>

