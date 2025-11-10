НАБУ проводит обыски у экс-советника Галущенко: что известно о Миронюке

НАБУ проводит обыски у Миронюка

НАБУ проводит обыски у Игоря Миронюка. Он — экс-советник министра энергетики Германа Галущенко.

Об этом пишет народный депутат Ярослав Железняк.

Как отметил нардеп, именно Миронюка называли «смотрящим» от Галущенко по многим вопросам.

«В его офис (точнее бэк-офис) приглашали на разговоры подрядчиков разных проектов на государственных энергетических компаниях», — отметил Железняк.

Кроме того, стал известен еще один любопытный факт.

«Пан Миронюк бесконечное количество лет был помощником и очень близким лицом предателя Андрея Деркача. Который, кстати, тоже не чужой и господину Галущенко был», — заключил нардеп.

Ранее мы сообщали, что НАБУ и САП проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

Так, во время обысков у министра юстиции Украины Германа Галущенко и «Энергоатоме» нашли мешки с деньгами. Средства хранились в гривне, долларах и евро.

Операция готовилась 15 месяцев. По данным ведомства, участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности, АО «НАЭК „Энергоатом“, которые обещают обнародовать впоследствии.