НАБУ проводит обыски у нардепки Марченко: получила взятку в три тысячи долларов

В настоящее время в офисе нардепки следователи проводят обыски.

НАБУ задержало нардепку от партии "Слуга народа" Людмилу Марченко и ее помощницу.

Об этом на своей странице в соцсети написал бывший замминистра МВД Антон Геращенко.

По его словам, Марченко задержали у себя дома в Тернополе во время получения взятки в размере трех тысяч долларов.

"Ее помощница за деньги предоставляла разрешения на выезд военнообязанных за границу через систему "Путь". Также стало известно, что задержанная депутат беременна и должна рожать через две недели. В ее офисе сейчас проводятся обыски", — заявил Геращенко.

Напомним, что НАБУ объявило в розыск заместителя председателя Сумского облсовета.

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