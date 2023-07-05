НАБУ проводит обыски у нардепки Марченко: получила взятку в три тысячи долларов

В настоящее время в офисе нардепки следователи проводят обыски.
НАБУ задержало нардепку от партии "Слуга народа" Людмилу Марченко и ее помощницу.
Об этом на своей странице в соцсети написал бывший замминистра МВД Антон Геращенко.
По его словам, Марченко задержали у себя дома в Тернополе во время получения взятки в размере трех тысяч долларов.
"Ее помощница за деньги предоставляла разрешения на выезд военнообязанных за границу через систему "Путь". Также стало известно, что задержанная депутат беременна и должна рожать через две недели. В ее офисе сейчас проводятся обыски", — заявил Геращенко.
Напомним, что НАБУ объявило в розыск заместителя председателя Сумского облсовета.
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