НАБУ публично вступило в конфликт с ГБР из-за дела об аварии — детали

Государственное бюро расследований. / © Государственное бюро расследований

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Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало официальный ответ на заявление Государственного бюро расследований о подозрениях трем работникам НАБУ в связи с дорожно-транспортными происшествиями.

В ведомстве подтвердили, что речь идет о трех частных случаях, которые произошли в 2021-м (два происшествия) и 2023 году.

В каждом из них, как отмечает НАБУ, сотрудники немедленно оказали пострадавшим первую помощь, вызвали скорую и полицию, а также сообщили в соответствующие органы. Эти факты, по словам НАБУ, задокументированы и подтверждены результатами внутренних расследований.

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В Бюро подчеркнули, что работники не злоупотребляли служебным положением и не пытались избежать ответственности, напротив, активно сотрудничали со следствием.

В этой связи НАБУ считает "непонятным" как проведение массовых обысков по фактам, произошедшим 2-4 года назад, так и представление ходатайств о безальтернативном содержании под стражей и отстранении всех трех работников от должностей. В Бюро напомнили, что такие действия должны отвечать принципам правомерности, обоснованности и пропорциональности.

Конфликт ГБР и НАБУ

Ранее Офис генерального прокурора по материалам Государственного бюро расследований сообщил о подозрении трем сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины по делам дорожно-транспортных происшествий, которые привели к тяжелым травмам потерпевших. Об этом сообщается на сайте ГБР.

Несмотря на публикацию, в Бюро не уточнили, когда произошли эти три аварии. В сообщении все инциденты поданы под одним заголовком — без конкретизации дат или последовательности, что может создавать впечатление, что они случились одновременно. Также не отмечено, когда именно фигурантам было сообщено о подозрении.

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Что известно о самих ДТП

Первая авария произошла в Киеве. По версии следствия, сотрудник НАБУ, выезжая со второстепенной дороги, не уступил автомобилю, который двигался по главной. В результате столкновения его машина вылетела за пределы проезжей части и наехала на пешехода. Потерпевший получил тяжелые телесные повреждения, в том числе ампутацию левой нижней конечности.

Второе ДТП зафиксировано на трассе Киев — Одесса. На 61-м километре, по данным ГБР, правоохранитель во время обгона не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги, перевернулся и врезался в здание автозаправочной станции. Пассажирка получила тяжелые травмы: множественные переломы, разрыв селезенки и ушибы головного мозга.

Третий инцидент снова произошел в Киеве. Работник НАБУ, управляя служебным автомобилем, сбил пешехода на регулируемом перекрестке. Потерпевшая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. По выводам экспертизы женщина получила телесные повреждения средней тяжести.