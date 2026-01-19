НАБУ расследует возможную коррупцию в СБУ во времена Баканова и Наумова

НАБУ / © НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало уголовное производство по фактам вероятного получения неправомерной выгоды бывшими чиновниками Службы безопасности Украины. Основанием стали публичные заявления бизнесмена Сергея Ваганяна.

Об этом ZN.UA сообщили в пресс-службе НАБУ.

Подробности

Дело открыто по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды в особо крупном размере или организованной группой, а также по части 4 статьи 369 УКУ — предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему особо ответственное положение.

О существовании коррупционной системы в СБУ заявил украинский бизнесмен Сергей Ваганян. Он утверждает, что бывший глава СБУ Иван Баканов и эксначальник Главного управления внутренней безопасности Андрей Наумов превратили санкции СНБО в «собственный бизнес-проект».

Ваганян заявил, что платил деньги из доходов от экспорта зерна в обмен на отсутствие проблем с контролирующими органами. По его словам, «вознаграждения» предоставлялись как в денежной форме, так и в виде ценных подарков — мебели, автомобилей и дорогих украшений.

Бизнесмен также утверждает, что передаваемые ежемесячные суммы якобы достигали миллионов долларов и кое-где доходили до десяти миллионов.

Кроме того, Ваганян заявил, что фактическое управление СБУ, по его словам, осуществлял Андрей Наумов, в то время как Иван Баканов якобы исполнял роль посредника между ним и президентом Владимиром Зеленским. Он также добавил, что даже после кадровых изменений в СБУ и других органах власти люди, связанные с Наумовым, якобы сохраняют влияние.

Сейчас Сергей Ваганян находится за границей. Он заявил о готовности сотрудничать со следствием, в частности, с НАБУ и САП, и предоставлять информацию, доказательства и документы.

Ранее мы сообщали, что бывший руководитель Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, покинувший Украину в преддверии полномасштабного вторжения РФ, приобрел три квартиры в элитном жилом комплексе в Алании (Турция). Общая стоимость этой недвижимости, по данным журналистов, составила около 17,5 млн. гривен.

Как выяснили журналисты программы Схемы (Радио Свобода), в 2022 году Наумов стал владельцем апартаментов в премиальном ЖК Konak Seaside Premium в районе Каргиджак. Площадь квартир составляет от 70 до 185 квадратных метров, а сумма сделок на момент покупки оценивалась в 8,5 млн. турецких лир. В настоящее время стоимость подобной недвижимости в этом комплексе может достигать сотен тысяч евро.

Также сообщалось, что семья Наумова проживает в этих апартаментах, тогда как сам эксгенерал СБУ находится в Сербии и ожидает решения апелляционного суда по делу об отмывании средств. В Украине он объявлен в международный розыск — Наумова подозревают в незаконном обогащении, подделке документов и мошенничестве. Сам он все обвинения отрицает, называя их политическим преследованием.