НАБУ / © НАБУ

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Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили вероятную схему растраты бюджетных средств в Министерстве национального единства. По данным следствия, бывший вице-премьер-министр Украины, ранее возглавлявший ведомство, организовал фиктивное трудоустройство пяти человек, на самом деле работавших его личными водителями и охранниками. По данным СМИ, речь идет об Алексее Чернышеве.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

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© НАБУ

Фиктивное трудоустройство в Миннаце: как работала схема с водителями и охранниками

По версии следствия, пять человек оформили в штат министерства, хотя они не выполняли там никаких должностных обязанностей. Эти работники обеспечивали личные нужды эксминистра — были его водителями и охранниками. Заработную плату им выплачивали на средства государственного бюджета.

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В НАБУ объяснили, что к реализации схемы бывший чиновник привлек двух руководителей структурных подразделений министерства. Они, по данным следствия, знали о фиктивном трудоустройстве, но регулярно подписывали документы с ложными сведениями о якобы проделанной работе.

«На основании этих бумаг начислялась зарплата», — сообщили в антикоррупционном бюро.

Подозрение эксвицепремьера и двум чиновникам: что грозит фигурантам дела

НАБУ и САП сообщили о подозрении трем фигурантам дела — бывшему вице-премьер-министру и двум руководителям подразделений министерства.

Эксуправительству инкриминируют организацию растраты государственного имущества и служебного подлога. Двух руководителей подразделений подозревают в непосредственной растрате бюджетных средств и подлоге служебных документов.

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По ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины им грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. Также суд может запретить им занимать должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, ранее бывший вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышев фигурировал по делу о возможных злоупотреблениях с государственной землей в Киеве. По версии НАБУ и САП, участники сделки добились передачи земельного участка под застройку по значительно заниженной стоимости. Поэтому государство могло недополучить недвижимости на более миллиарда гривен.

Кроме того, следствие считает, что Чернышев и другие фигуранты получили от застройщика скидки на квартиры в качестве неправомерной выгоды. Ее общую сумму оценивают более чем в 14,5 млн. грн.

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачали и другие вероятные коррупционные схемы с участием бывших чиновников. В частности, эксвицепремьер-министр Алексей Чернышев фигурировал по делу о незаконном отчуждении государственной земли в Киеве.

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По версии следствия, из-за сделки государство могло недополучить недвижимости более миллиарда гривен, а сам Чернышев и другие фигуранты могли получить от застройщика неправомерную выгоду на сумму свыше 14,5 млн грн.

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