НАБУ разоблачило схему с участием чиновников СБУ, полиции и ОГП: новые детали операции «Карфаген»

НАБУ разоблачило схему с участием чиновников СБУ, ОГП и полиции / © НАБУ

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о разоблачении преступной организации, участники которой, по данным следствия, наладили схему систематического предоставления взяток высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.

Преступную организацию НАБУ и САП разоблачили в рамках операции «Карфаген».

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«По данным следствия, к преступной деятельности были привлечены действующие высокопоставленные чиновники СБУ, Национальной полиции, Офиса Генерального прокурора и представители криминальной среды», — говорится в сообщении.

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В НАБУ отметили, что подробности операции будут сообщены позже.

Обыски НАБУ в СБУ: что известно

Напомним, утром 4 ноября НАБУ сообщило о препятствовании проведению обыска со стороны высокопоставленного сотрудника СБУ. По данным бюро, чиновник не допускал детективов к месту проведения обыска и угрожал применить огнестрельное оружие. На место также прибыли спецназовцы СБУ.

Детективы проводили обыск на основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда.

Позже журналист-расследователь Михаил Ткач со ссылкой на источники «Украинской правды» в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о генерале СБУ Сергее Дуке.

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Кроме того, по информации источников «Украинской правды», НАБУ провело обыски у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ, полковника Антона Кравчука.

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