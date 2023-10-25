НАБУ сообщило о подозрении должностным лицам "Энергоатома", присвоившим 100 млн грн: как действовала схема

Чиновники "Энергоатома" обогатились на 100 миллионов гривен во время строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

НАБУ и САП 25 октября 2023 сообщили о подозрении пяти лицам, которые были участниками организованной группы. Их подозревают в нанесении почти 100 млн грн убытков ГП "НАЭК "Энергоатом".

Об этом сообщает НАБУ.

Так, речь идет о генеральном директоре обособленного подразделения ГП НАЭК "Энергоатом", начальнике сметно-договорного отдела обособленного подразделения ГП НАЭК "Энергоатом" и руководителе частной компании, его заместителе и работнике юридического отдела компании.

Как установило следствие, в 2017-2020 годах для нужд ГП "НАЭК "Энергоатом" выполнялись работы по строительству Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. В 2020 году в связи с корректировкой проекта строительства возникла необходимость в закупке работ по его завершению.

В декабре того же года между ОП "Атомпроектинжиниринг", входящим в структуру ГП НАЭК "Энергоатом", и частной компанией в обход открытых торгов заключен договор завершения строительства хранилища. С целью завладения средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" дополнительными соглашениями цену договора увеличили втрое – с 421 млн грн до 1,497 млрд грн, в частности прибавив к его условиям поставку оборудования системы радиационного контроля. Это оборудование компания-подрядчик закупила по рыночной стоимости, а затем в 2021 году реализовала ГП "НАЭК "Энергоатом" втрое дороже.

В результате этих действий ГП НАЭК "Энергоатом" переплатило около 100 млн грн.

Действия лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, ранее народный депутат Ярослав Железняк опубликовал приложение к договору о закупке государственной компанией НАЭК "Энергоатом" большого количества картриджей для принтеров по значительно завышенным ценам. Переплата составит более 1,5 миллионов гривен.

Читайте также: