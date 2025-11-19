НАБУ устроило обыски у высокопоставленного чиновника "Нафтогаза": все детали

Группа «Нафтогаз» / © ТСН

Реклама

Дополнено новыми материалами

Детективы НАБУ 19 ноября пришли с обысками к новому директору по безопасности группы «Нафтогаз» Виталию Бровко. Эти действия могут быть связаны с «пленками Миндича» относительно масштабной коррупции в энергетике.

Об этом сообщили "Экономическая правда» со ссылкой на собеседников в одной из государственных компаний, народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

По данным ЭП, обыски у Бровко состоялись утром 19 ноября в центре Киева.

Реклама

"Следственные действия могут быть связаны с пленками Миндича и деятельностью Бровко на его прошлой должности в Офисе Генпрокурора«, — сказал источник издания.

«Наши источники сообщают, что НАБУ и САП наносят удар по некоторым должностным лицам „Нафтогаза“, — написал в то же время в Сети Железняк.

Об обысках у Бровко сообщил и Гончаренко. По словам нардепа, у чиновника забрали телефон.

В свою очередь в группе «Нафтогаз» сообщили, что никаких обысков в их офисах не проводится. Хотя СМИ и нардепы заявили об обысках именно у Бровко, а не в офисах группы.

Реклама

«Группа Нафтогаз максимально способствует работе антикоррупционных и правоохранительных органов. Это касается всех без исключения работников компании. В случае установления нарушений — будут приняты безотлагательные меры в отношении соответствующих сотрудников», — говорится в заявлении.

Кто такой Виталий Бровко?

Бровко назначили на должность в «Нафтогазе» в конце августа. До этого он возглавлял департамент надзора за соблюдением законов органами ГБР в Офисе генерального прокурора.

В декларации чиновника указаны значительные объемы криптоактивов. Forbes Ukraine назвал Бровко «рекордсменом по объему криптодолларов» — имея в виду стейблкоин USDT, курс которого равен одному доллару США. В частности, директор по безопасности Группы «Нафтогаз» задекларировал более 35 млн грн в USDT, размещенных на бирже Binance.

В портфеле Бровко и членов его семьи также есть другие криптовалюты: Ripple (XRP), Toncoin, Ethereum, Zcash, Ethereum Classic, Monero, Dash, Lunc и другие. Совокупная стоимость криптоактивов по состоянию на конец апреля этого года превышала 44 млн грн.

Реклама

Семья чиновника живет в арендованной квартире площадью 183,2 кв. м в Киеве, владелицей которой является Нина Пискунова.

В пользовании семьи — три автомобиля: Toyota RAV4 2022 года (стоимостью 2,3 млн грн), Lexus RX450 2020 года (2,6 млн грн) и Ford Expedition 2018 года (1,64 млн грн). При этом только Ford принадлежит самому Бровко, тогда как другие авто записаны на его жену или тещу.

В разделе доходов Бровко указал 1,56 млн грн зарплаты, полученной в Офисе генпрокурора. Его жена, Татьяна Бровко, задекларировала 8,22 млн грн дохода от предпринимательской деятельности и еще 2,46 млн грн от операций с криптовалютой.

На банковских счетах семья хранит 2,68 млн грн, 40,52 тыс. долл. и 73,75 тыс. евро. Самый большой вклад — 65,3 тыс. евро — размещен в словацком Tatra Bank.

Реклама

К слову, ранее директор НАБУ Семен Кривонос раскрыл детали по делу о хищениях в энергетике (операция «Мидас»), сообщив, что через офис фигурантов схемы оперативным путем прошло около 100 млн долл., хотя сумма может быть значительно больше. По словам Кривоноса, следующим этапом станет углубленный финансовый анализ изъятых документов для отслеживания движения средств. По данным НАБУ, фигуранты дела часто использовали криптовалюту.