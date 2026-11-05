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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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НАБУ задержало генерала СБУ: Буданов сделал заявление после громкого скандала

Буданов подчеркнул, что никакие звания и должности не должны освобождать от ответственности.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что должности, звания и полномочия не могут защищать от ответственности за преступления. Он отметил необходимость независимого расследования и справедливых решений на фоне громких разоблачений правоохранителей.

Об этом Буданов написал в своем заявлении, комментируя события предыдущего дня.

«Закон один для всех. Должности, звания и полномочия не могут служить основанием для ухода от ответственности», — подчеркнул руководитель ОП.

Он подчеркнул, что коррупция и любые другие преступления должны получать надлежащую правовую оценку, а причастные к ним лица отвечать перед законом.

В то же время Буданов призвал к своевременным и решительным действиям со стороны ответственных органов.

«Ситуация нуждается в своевременных сильных действиях. Ожидаем объективного, независимого расследования и справедливых решений», — заявил он.

По словам главы ОП, общей целью остается построение сильного правового государства, в котором закон одинаково действует для каждого.

Что известно о громкой операции НАБУ «Карфаген»

Напомним, накануне НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной преступной организации, которая, по версии следствия, обеспечивала прикрытие незаконного бизнеса через подкуп должностных лиц правоохранительных органов.

В рамках операции «Карфаген» антикоррупционные органы установили по меньшей мере 12 вероятных участников группировки. По данным следствия, к ее деятельности были привлечены действующие чиновники СБУ, Офиса генерального прокурора, Национальной полиции и представители криминальной среды.

Следователи утверждают, что под прикрытием стражей порядка действовали мошеннические колл-центры, через которые обманывали украинцев и иностранцев. Группировку также обвиняют в причастности к наркобизнесу, изготовлении контрафактных сигарет, подделке валюты, в похищениях людей и нападениях.

По материалам НАБУ, одним из фигурантов является генерал-майор СБУ с позывным Аким, который, по версии следствия, обеспечивал защиту организации от внимания сотрудников спецслужбы. Среди других фигурантов — чиновники полиции и вероятные организаторы незаконного бизнеса.

ТСН.ua собрал все, что известно о новом расследовании в рамках громкого дела «Карфаген».

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