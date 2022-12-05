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НАБУ задержало в Одессе бизнесмена Бориса Кауфмана – СМИ

НАБУ задержало в Одессе бизнесмена Бориса Кауфмана – СМИ

Автор
Денькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
739
Время на прочтение
2 мин
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НАБУ задержало в Одессе бизнесмена Бориса Кауфмана – СМИ

Фото: НАБУ / Facebook

НАБУ и САП разоблачили новую преступную организацию в Одессе.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали одесского бизнесмена Бориса Кауфмана.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники правоохранительных органов.

В понедельник, 5 декабря, НАБУ обнародовало информацию о задержании трех человек по подозрению в создании преступной организации и совершении коррупционных преступлений в Одессе. Однако правоохранители не раскрывают имена задержанных лиц.

"Следствие установило, что осенью 2021 года, после разоблачения детективами НАБУ и прокурорами САП преступной организации (далее – 30), специализировавшейся на коррупционных схемах незаконного выбытия имущества из коммунальной собственности Одессы, на ее городе появилась новая. Эта 30 взяла под контроль практически все вопросы экономической жизни города, среди которых взаимодействие с застройщиками, закупки на средства местного бюджета, деятельность коммунальных предприятий, другие аспекты взаимодействия с бизнесом. Для бесперебойности реализации поставленных целей организаторы ЗО наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, о чем свидетельствуют доказательства, полученные НАБУ и САП в ходе расследования", - говорится в сообщении НАБУ.

Напомним, экс-нардепа от ОПЗЖ разоблачили на махинациях с жильем в 700 тысяч гривен.

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Дата публикации
Просмотры
739
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