Нацбанк Украины перечислил на нужды военных почти 13,2 млрд грн

На спецсчете осталось 200 млн гривен.

По состоянию на 30 марта 2022 остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, составляет около 200 млн грн.

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Об этом сообщается на сайте НБУ.

Национальный банк уже перечислил на нужды военных почти 13,2 млрд грн, в частности:

на нужды Национальной гвардии Украины – всего 950 млн грн;

на нужды Национальной полиции Украины – всего 1 650 млн грн;

на нужды Министерства обороны Украины – всего 9 607,5 млн. грн;

на нужды Государственной пограничной службы – всего 980,2 млн. грн.

Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено около 13,4 млрд. грн. в эквиваленте. В частности, почти 3,9 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары).

Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Канады, Германии, Швеции, Польши, Финляндии, Франции, Австралии, Чехии и многих стран мира).

Напомним, что для помощи Украинской Армии перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты.

Напомним, что после вторжения российской армии в Украину картинка с изображением православной Богородицы, держащая в руках американский противотанковый "Джавелин", стала вирусной. От продажи мерчей с ней получили уже более миллиона долларов.