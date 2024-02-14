Нацбанк вводит в оборот памятную монету "Любовь" ко Дню Валентина: где и за сколько ее можно купить

Памятная монета "Любовь" изготовлена из нейзильбера и имеет номинал 5 гривен.

Национальный банк вводит в оборот памятную монету "Любовь" ко Дню святого Валентина, которую можно приобрести в интернет-магазине НБУ.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как выглядит она

Памятная монета "Любовь" изготовлена из нейзильбера и имеет номинал 5 гривен.

На аверсе размещена стилизованная роза в виде сердца. Ее лепестки – это слова любви, написанные на самых распространенных языках мира. Это дополнительно подчеркивает универсальность и безграничность этого чувства, не знающего ни границ, ни языковых барьеров.

На реверсе монеты изображено сердце, от которого равномерно расходятся волны. Такая композиция символизирует всеобъемлющую любовь, вибрации которой достигают самых сокровенных глубин души.

Памятная монета "Любовь" от НБУ / Фото: НБУ

Как и где купить монету

С 14 февраля 2024 года монеты будут продаваться в интернет-магазине НБУ, а постепенно и банками-дистрибьюторами. Тираж монеты – до 50 000 штук.

Одна монета стоит 159 грн. Лимит нумизматической продукции на одного пользователя составляет 1 шт.

Напомним, в Украине появится новая 5-гривневая монета с маяками.

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