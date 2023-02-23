Нацбанк выпускает памятную банкноту к годовщине полномасштабной войны: как она выглядит

Глава Национального банка Андрей Пышный 23 февраля 2023 презентовал новую памятную банкноту “ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!”, посвященную борьбе Украины против российских захватчиков и увековечению силы духа украинского народа, его стойкости, несгибаемости и героизма.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Мы не могли не отметить эту дату, годовщину полномасштабного вторжения... Поэтому мы решили увековечить нашу общую борьбу в деньгах... Мы назвали эту банкноту — "ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!". Название не надо расшифровывать, оно близко каждому украинцу. Оно говорит: мы стоим и выстоим, победим", — подчеркнул Пышный.

Памятная банкнота номиналом 20 гривен вводится в оборот 23 февраля 2023 и имеет яркий и выразительный дизайн, выполненный вертикально. Она имеет серию ВС с номерами 0000001-0300000 и подпись Председателя Национального банка Украины Андрея Пышного. Тираж составляет 300 тысяч штук.

Приобрести памятную банкноту можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, она станет доступна с 24 февраля 2023 года.

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Банкнота “ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!” содержит элементы защиты действующего номинального ряда банкнот, а также дополнительные современные оптически сменные защитные элементы.

Основным изображением лицевой стороны памятной банкноты являются фигуры трех украинских военных, устанавливающих Государственный Флаг Украины на фоне фрагментов карты Украины и флагов стран, поддерживающих Украину.

Вверху – такие тексты на украинском и английском (между текстами – лавровый венок):

"24 февраля 2022 года полномасштабным вторжением российской армии начался новый этап вооруженной агрессии против Украины. Народная война за независимость и суверенитет Украины продолжается с 2014 года. Это также война за цивилизационный выбор: Украина отстаивает свою принадлежность к европейской цивилизации и одновременно - те основополагающие ценности, права и свободы, которые лежат в основе западного мира".

Под лавровым венком размещена надпись: "І НА ОНОВЛЕНІЙ ЗЕМЛІ ВРАГА НЕ БУДЕ…" и полимерную ленту, содержащую: знак гривны, знак Национального банка Украины, шеврон Вооруженных Сил Украины, эмблему Вооруженных Сил Украины и надписи: СЛАВА УКРАЇНІ, ГЕРОЯМ СЛАВА.

На обратной стороне банкноты показана стилизованная композиция, олицетворяющая физические страдания и духовные переживания украинцев в оккупации - связанные руки за спиной, за которой скрывается фигура со следом от пули в виде мака, вдоль которой - стилизованные крылья из пламени свечей; вверху на фоне очертаний разрушенных зданий - терновый венок, символ мученичества, справа от которого - защитный элемент, цветная композиция, сочетающая изображение калины и противотанкового ежа.

Также на оборотной стороне банкноты содержится надпись: “ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ! НИКОГДА!” и изображены маки, олицетворяющие кровавые следы от пуль.

Создал дизайн этой памятной банкноты заслуженный художник Украины Владимир Таран.

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