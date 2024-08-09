Нацбанк выпустил банкноты с патриотическими лозунгами: какими будут новые купюры (фото)

По случаю 33-летия Независимости Украины Национальный банк выпустил модифицированные банкноты национальной валюты, дополнив их дизайн лозунгом “Слава Украине! Героям слава!”.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка, опубликовав фото новых купюр.

В сообщении подчеркнули, что модифицированные банкноты будут появляться в обращении постепенно.

от 08 августа 2024 года – номиналами 500 и 1000 гривен;

и гривен; от 23 августа 2024 года – номиналом 50 гривен;

гривен; в следующих годах – номиналами 20, 100 и 200 гривен.

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В Нацбанке обратили внимание, что гражданам не нужно специально обменивать банкноты старого образца. Модифицированные банкноты будут обращаться вместе с другими банкнотами соответствующих номиналов предыдущих лет выпуска. Их будут выпускать планово на замену изношенных и постепенно будут заменять в обращении банкноты 2014-2019 годов.

Глава НБУ Андрей Пышный объяснил изменение дизайна банкнот тем, что национальная валюта наряду с другими государственными символами является атрибутом, определяющим независимое государство.

Глава НБУ Андрей Пышный демонстрирует новые купюры / Фото: Национальный банк Украины

Глава НБУ Андрей Пышный демонстрирует новые купюры / Фото: Национальный банк Украины

"Отдавая должное несгибаемости нашего народа, запечатлевая этот переломный момент в рожденные украинской нации, который мы сегодня проживаем, мы добавляем на все банкноты наш лозунг, который звучит по всему миру", — отметил он.

Напомним, ранее в Нацбанке сообщили, что с 1 августа 2024 года из обращения будут изымать банкноты 500 гривен старого образца (2003-2007 годов), чтобы постепенно их заменить банкнотами современного поколения, а именно 2014 года и последующих лет выпуска.

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