Нацбанк выпустил памятную монету ко Дню Независимости: она будет цветной

На реверсе монеты изображена вышитая лента, символизирующая "код нации".

Во вторник, 10 августа, Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету "К 30-летию независимости Украины" номиналом 5 гривен.

Об этом сообщает пресс служба НБУ.

Как сказано в сообщении, эта монета посвящена выдающемуся событию — принятию Верховной Радой Акта провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года. Именно в этот день на карте мира появилось новое независимое государство.

"Истоки нашей независимости — в исторической памяти народа, его традициях, духовном и культурном наследии", — отметили в пресс служба Нацбанка.

Монета изготовлена из нейзильбера, ее характерной приметой станет цветная (красно-черная) лента, которая символизирует вышиванку.

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"На аверсе монеты размещена композиция, символизирующая Украину, — бескрайние живописные поля в виде стилизованных орнаментов, над которыми летят аисты — один из символов Украины. На реверсе монеты изображена цветная вышитая лента, символизирующую код нации и напоминающая ДНК, которая является материальным носителем генетической информации ", — говорится в сообщении НБУ.

Фото: Нацбанк

Над монетой работал тернопольской художник Олег Шупляк, который известен созданием серии картин с оптическими иллюзиями "Двовзоры".

Заявленный тираж памятной монеты — 35 000 штук.

Напомним, ранее Нацбанк выпустил памятную монету с изображением маяков Херсонской области и оккупированного Крыма.

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