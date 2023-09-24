Нацгвардейцы на юге уничтожили лодку с 5 оккупантами – видео

Так, бойцы 11-й бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии на южном направлении ликвидировали российскую моторную лодку. Вражеская армия потеряла не менее 5 бойцов.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Нацгвардейцы на юге уничтожили лодку с 5 оккупантами

Клименко добавил, что одесские гвардейцы также уничтожили комплекс дальнего визуального наблюдения Муром-М. Это уже третий ликвидированный комплекс в течение двух месяцев.

"Системно работаем по врагу по всем направлениям фронта для приближения победы", — подчеркнул министр внутренних дел.

Накануне стало известно, что во время контрнаступления на западе Запорожской области Силы обороны Украины уничтожили одно из формирований врага – 810 отдельную бригаду морской пехоты.

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