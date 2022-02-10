Нацгвардейцы показали свои эффектные тренировки в рамках учений "Метель-2022": фото

Тема учений – отработка предотвращения диверсий и кризисных ситуаций на важных государственных объектах.

Военнослужащие Национальной гвардии Украины принимают участие в масштабных учениях "Метель-2022" по управлению группировками войск (сил) во время ведения боевых действий.

Об этом сообщила Национальная гвардия Украины.

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"Проведение такого рода учений помогают гвардейцам усовершенствовать собственное профессиональное мастерство, отточить навыки и умения до уровня инстинктов, а также увидеть уровень организации взаимодействия между подразделениями разных структур, органами местного самоуправления и охраняемыми администрациями объектов", — рассказал заместитель командира воинской части 3022 подполковник Вячеслав Розуван.

Нацгвардейцы совершенствуют свое профессиональное мастерство / Национальная гвардия Украины

Нацгвардейцы совершенствуют свое профессиональное мастерство / Национальная гвардия Украины

Учения состоят из нескольких этапов и будут продолжаться до конца февраля. В рамках каждого из них участники отработают ряд общих задач, возложенных на подразделения Нацгвардии, Нацполиции, ГНСУ, ГСЧС и органы местного самоуправления.

Нацгвардейцы совершенствуют свое профессиональное мастерство / Национальная гвардия Украины

Напомним, между тем 10 февраля стартовали военные учения России и Беларуси. В Кремле утверждают, что эти учения носят исключительно оборонительный характер. Однако на Западе подозревают, что это часть подготовки к возможному вторжению в Украину.

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