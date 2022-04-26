Нацгвардейцы уничтожили ДРГ оккупантов благодаря их дрону

Спецназовцы Национальной гвардии Украины при выполнении боевых задач посадили вражеский дрон.

Благодаря информации, которую имел дрон, нацгвардейцы смогли вычислить позиции оккупантов, откуда его запускали.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Военнослужащие НГУ при выполнении боевых задач посадили вражеский дрон. Его оккупанты использовали для воздушной разведки, нанесения ударов и корректировки огня по позициям ВСУ. Дрон удалось посадить благодаря использованию устройства радиоэлектронной борьбы.

"Спецназовцы проверили данные, которые содержал дрон, определили место его запуска и наличие вблизи диверсионно-разведывательной группы противника. Именно благодаря этой информации, группа противника была уничтожена на месте своего расположения", — рассказал Геращенко.

Напомним, что в районе населенного пункта Большая Александровка Херсонской области защитники Украины уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава врага (более 70 человек убиты).

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